Cum ești controlat la graniță, informații de la un român care a intrat în țară pe la vama Borș. ”Întrebări-capcană” de la vameși

De Daniel Conțescu,

”Toată lumea este panicată”. Aventura întoarcerii acasă pentru un român din București. Germanii și maghiarii controlează turiștii la sânge, chiar în autocare

”La intrarea în Ungaria, vameșii purtau mască și nu s-au apropiat de autocar. Era noapte și au folosit lanternele și au filmat prin geamuri buletinele sau pașapoartele. Au stat la un metru de autobuz”, a spus românul.

La ieșirea din Ungaria spre România, am făcut fotografii și apoi am fost oprit să filmez, era să iau amendă. Situația e foartea rea la granița de la vama Borș. Au sărit pe mine vameșii și jandarmii fiindcă am făcut poze.

Român care a călătorit din Olanda spre România: