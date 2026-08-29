Armata maghiară a ridicat de urgență două avioane Gripen în aer

Potrivit 444.hu, radarul apărării a detectat imediat aeronava, iar două avioane de vânătoare Gripen au fost trimise să o intercepteze deoarece părea să zboare direct spre centrala nucleară de la Paks.

Ministrul Apărării Naționale, Romulusz Ruszin-Szendi, a confirmat incidentul pe Facebook, menționând că „perechea de avioane de vânătoare în așteptare a decolat” pentru a monitoriza situația, potrivit Nepszava.

Aterizare forțată într-un câmp de floarea-soarelui

La scurt timp după decolare, avionul Cessna 172 a fost forțat să aterizeze de urgență într-un câmp de floarea-soarelui din apropierea orașului Gerjen, județul Tolna. Conform 444.hu, avioanele Gripen au survolat zona pentru a asigura perimetrul până la sosirea echipajelor de salvare și a poliției. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar aeronava a fost avariată.

Bărbatul a abandonat avionul și a încercat să fure o mașina unui bărbat care s-a oprit ca să-l ajute

După incident, bărbatul a abandonat avionul și a mers confuz pe ruta 512, unde a încercat să fure o mașină a unui șofer care se oprise să-i ofere ajutor. Pasagerul vehiculului a reușit însă să îl oprească la timp. Poliția a intervenit rapid și l-a reținut pe tânăr, care se afla în stare de ebrietate. Se investighează dacă acesta consumase și alte substanțe interzise.

Autoritățile din județele Bács-Kiskun și Tolna au deschis o anchetă pentru „confiscarea arbitrară a unui vehicul” și alte infracțiuni. Poliția, în colaborare cu autoritatea aeronautică, a inițiat inspecții pe aeroportul din Kalocsa, urmând să extindă verificările și la alte aeroporturi din țară.