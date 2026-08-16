Pentru a remedia problemele legate de lipsa de personal din trecut, compania a anunțat angajarea a 100 de noi salariați, precum și majorări salariale peste nivelul minim legal.

De exemplu, un consultant de vânzări beneficiază acum de un salariu lunar de 1.291 de euro, la care se adaugă 132 de euro pe un card de alimente, un program privat de asigurări de sănătate și transport gratuit.

Totodată, angajații primesc un bonus lunar, reduceri de 10% la produsele comercializate și îmbunătățiri ale condițiilor de muncă, conform datelor obținute de Profit.ro.

Un alt pas important în procesul de integrare a fost schimbarea denumirii companiei în Dedeman Hellas Single-Member S.A., însoțită de o majorare de capital în valoare de 25 de milioane de euro. Practic, capitalul social al companiei a ajuns acum la 47,1 milioane de euro, față de 22,1 milioane de euro după o majorare anterioară din noiembrie 2025.

Pe partea comercială, frații Pavăl intenționează să înlocuiască treptat brandul Praktiker din cele 17 locații grecești cu marca Dedeman, un proces care ar putea dura doi ani.

Noul model va pune accent pe magazine de mari dimensiuni, un portofoliu extins de produse de marcă proprie și integrarea pe verticală a furnizorilor. Astfel, produsele fabricate în România vor avea prioritate, iar gama va include materiale de construcții, unelte, echipamente electrice și articole de uz casnic. Această strategie vizează optimizarea costurilor, creșterea marjelor și diferențierea față de competitori, într-o piață unde activează giganți precum Leroy Merlin, IKEA, JYSK sau Lidl.

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