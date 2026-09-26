Frații Dragoș și Adrian Pavăl pregătesc un proiect comercial de amploare lângă IKEA Timișoara. Prima etapă prevede construirea unui magazin Dedeman de aproximativ 21.900 de metri pătrați, care ar deveni al doilea cel mai mare magazin al companiei din România, relatează Profit.ro.

Dedeman de 21.900 mp Timișoara

Reprezentanții Dedeman au prezentat Comisiei de Urbanism a Consiliului Local și departamentului de urbanism din Primăria Dumbrăvița, o comună de lângă Timișoara, proiectul pregătit pe terenul companiei din zona IKEA Timișoara.

Prima etapă a investiției este reprezentată de noul magazin Dedeman. Acesta va avea o sală de vânzare, seră, zonă drive-in pentru materiale de construcții, spații de servicii și facilități pentru angajați.

Cu o suprafață de aproximativ 21.900 mp, magazinul ar urma să fie al doilea cel mai mare Dedeman din România.

Cel mai mare magazin Dedeman este cel din Băneasa, București, cu aproximativ 30.000 mp.

Proiectul va avea trei etape

Dezvoltarea nu se oprește la magazinul de bricolaj. Proiectul este împărțit în trei etape.

În prima etapă va fi construit magazinul Dedeman, cu sală de vânzare, seră, zonă drive-in pentru materiale de construcții, spații de servicii și facilități pentru angajați;

Etapa a doua prevede o galerie comercială de aproximativ 17.161 mp, precum și o clădire separată pentru alimentație publică de tip drive-in.

Etapa a treia include o nouă zonă de dezvoltare, de aproximativ 16.649 mp, destinată serviciilor, comerțului și alimentației publice.

În total, proiectul va avea peste 1.000 de locuri de parcare.

Peste 1.400 de arbori și infrastructură pentru biciclete

Investiția include și elemente pentru integrarea complexului în zona din jur.

Planurile prevăd o stație de autobuz, pistă de biciclete și spații verzi. De asemenea, proiectul include plantarea a peste 1.400 de arbori.

Prin aceste amenajări, dezvoltatorul urmărește ca accesul la viitorul complex comercial să nu depindă exclusiv de autoturisme.

Proiectul se află în etapa procedurilor urbanistice, iar implementarea sa depinde de obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.