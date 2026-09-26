Un sondaj indică faptul că politicianul Jean-Luc Mélenchon ar putea ajunge în turul decisiv al alegerilor prezidențiale împotriva lui Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon se bucură de o popularitate deosebită în rândul tinerilor; 47% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani intenționează să voteze cu el în primul tur.

Jean-Luc Mélenchon ar putea obține suficient sprijin pentru a se confrunta cu candidata Marine Le Pen în turul al doilea al alegerilor prezidențiale franceze de primăvara viitoare, potrivit unui sondaj exclusiv realizat pentru POLITICO.

Sondajul Cluster 17 a analizat două scenarii, în funcție de prezența pe buletinul de vot a lui Gabriel Attal sau a lui Edouard Philippe - ambii foști prim-miniștri în timpul mandatului președintelui Emmanuel Macron.

Într-o cursă cu Attal - care ar obține 13,5% din voturi - Mélenchon, reprezentantul partidului „Franța Nesupusă” (La France Insoumise), se situează confortabil pe locul al doilea cu 20%, în urma lui Le Pen, care ar obține 31%.

Dacă ar candida Philippe, acesta și Mélenchon ar obține fiecare câte 19% din voturi, situându-se în urma candidatei de extremă-dreapta a partidului „Reuniunea Națională” (Rassemblement National).

Dacă Mélenchon și Le Pen s-ar confrunta în turul decisiv, ar fi pentru prima dată din 1958 când Franța nu ar avea un candidat din zona politică tradițională de centru-stânga sau centru-dreapta. Votanții ar trebui să aleagă între doi candidați care, în ciuda diferențelor majore dintre ei, doresc amândoi retragerea Franței din NATO și sunt critici la adresa Uniunii Europene.

Mélenchon se bucură de o popularitate deosebită în rândul alegătorilor tineri: 47% dintre persoanele cu vârste între 18 și 34 de ani intenționează în prezent să îl susțină pe candidatul de extremă-stânga în primul tur, comparativ cu 22,2% pentru Le Pen.

Candidata „Reuniunii Naționale” câștigă teren în rândul alegătorilor apropiați de vârsta pensionării, obținând 43,8% din intențiile de vot în segmentul de vârstă 50-64 de ani.

Ascensiunea liderului de stânga, evidențiată de agregatorul de sondaje „Poll of Polls” al POLITICO, s-ar putea datora faptului că și-a început campania mai devreme, în timp ce moderații sunt încă preocupați de organizarea alegerilor interne (primare). Un alt sondaj realizat în septembrie a arătat că 43% din populație a susținut propunerea sa de a anula o parte din datoria publică a Franței, în timp ce 31% s-au opus.

Sondajul Cluster 17 sugerează, de asemenea, că Mélenchon a atras mai mult sprijin din partea celor care au votat cu candidatul Verzilor la alegerile anterioare din 2022 decât actualul candidat al partidului, Marine Tondelier.

Între timp, candidații partidelor moderate și proeuropene se luptă să țină pasul pe o scenă politică extrem de disputată. Attal și Philippe sunt angajați într-o confruntare fratricidă pentru a prelua moștenirea politică a lui Macron. Pe lângă aceștia, doar eurodeputatului Raphaël Glucksmann - în prezent favorit în cadrul alegerilor primare de centru-stânga organizate de Partidul Socialist în octombrie - îi sunt atribuite procente de două cifre în sondajele Cluster 17.