Demisie cu scandal din USR. Ghinea: „Vrei să candidezi cu susținerea PSD la primăria Mediaș. Vei fi disprețuit ca trădător”

Cătălin Drulă și alți lideri din USR au încercat, miercuri seara, să-l convingă pe senatorul Claudiu Mureșan să nu-și dea demisia din partid, au dezvăluit surse din conducerea partidului.

Ultima ofertă primită de Claudiu Mureșan a fost ca demisia să fie amânată câteva luni, iar USR să îl susțină să candideze independent pentru Primăria Mediaș.

Exista chiar o variantă de lucru ca senatorul să fie susținut ca independent de USR și PSD pentru Primăria municipiului Mediaș împotriva edilului PNL, potrivit surselor citate.

Demisia din USR, anunțată pe Facebook

Claudiu Mureșan nu a fost însă convins de colegii de partid și joi dimineață, la prima oră, și-a anunțat demisia din USR pe Facebook.

„Atunci când energia consumată în lupte interne este mai mare decât cea folosită pentru proiecte și acțiuni benefice oamenilor, e nevoie de o decizie și o schimbare în consecință. Și asta fac eu astăzi. Eu și USR Sibiu, filiala județeană din care eu am făcut parte, mergem pe drumuri paralele de aproape doi ani, așa că demisia mea de azi este una logică și, sper eu, benefică pentru ambele părți”, a fost mesajul senatorului Claudiu Mureșan.

Cristian Ghinea: „Câtă gargară”

Anunțul demisiei a primit rapid o replică din partea lui Cristian Ghinea, fost ministru USR pentru proiectele europene.

„Câtă gargară. Vrei să candidezi cu susținerea PSD la primăria Mediaș și azi ai depus obolul. Însă invoci principii înalte. Vei fi disprețuit ca trădător oriunde mergi. Și ai pariat greșit”, a fost comentariul pus de Ghinea chiar la postarea de pe Facebook a lui Mureșan.

Claudiu Mureșan: „Viitorul meu politic va fi anunțat în scurt timp”

Senatorul susține, într-o declarație pentru Libertatea, că decizia sa are legătură 100% cu relația proastă pe care o are cu organizația județeană USR Sibiu. El reclamă faptul că filiala i-a refuzat accesul la promovare pe pagina de Facebook a organizației Județene.

USR Sibiu este condusă de consiliera județeană Ruxandra Cibu Deaconu. Filiala este considerată fieful lui Dan Barna.

„Nu am intrat în politică să dau un cap în gură cuiva… M-am săturat să particip la lupte, să fiu alocat unei echipe sau alteia. Văd că sunt alocat PSD-ului, acum un an eram dat ca sigur plecat la PNL. Viitorul meu politic va fi anunțat în scurt timp. Ceea ce spune Cristian Ghinea are legătură cu o anumită logică: primarul din Mediaș, unde probabil că o să candidez, este din PNL. Evident că dacă pleci din USR și nu poți participa la primărie ca independent te gândești la aliați”, a afirmat senatorul pentru Libertatea.

„Nu exclud o susținere din partea PSD”

Claudiu Mureșan a admis că a fost sunat miercuri seara de Cătălin Drulă, președintele USR.

„Pur și simplu mi-a spus că dacă mai stau două luni de zile și ne mai gândim, există și varianta în care USR să mă susțină la o eventuală candidatură”, a precizat proaspătul demisionar.

El neagă că a avut discuții până acum cu PSD Sibiu pentru candidatura sa la Primăria Mediaș.

„Nu exclud o susținere din partea PSD pentru candidatură la Primăria Mediaș. Normal, când intri într-o bătălie vezi cine îți sunt aliații și încerci să câștigi. Nu m-am gândit dacă pot să devin membru PSD, dar nu exclud nicio variantă”, a fost poziția exprimată de Claudiu Mureșan pentru Libertatea.

Senatorul provine din fostul USR și susține că a construit jumătate din filiala USR Sibiu, partea de nord. Potrivit acestuia, plecarea sa din partid nu are legătură cu politica partidului sau conducerea centrală, ci este o decizia luată din cauza conflictului din organizația județeană.

Claudiu Mureșan este președintele Comisiei de mediu din Senat, membru în Comisia de buget și Comisia pentru energie. Demisia din grupul USR va fi înregistrată după anunțul oficial de la tribuna Senatului, moment în care formațiunea condusă de Cătălin Drulă va rămâne cu 21 de reprezentanți în Camera superioară.

