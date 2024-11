Becky Fatemi, partener executiv la agenția de imobiliare, Sothebys International Realty, a povestit că a primit cinci apeluri într-o singură săptămână de la americani bogați care doresc să se mute imediat după alegerile din SUA. „Oamenii spun: «El a câștigat și va fi acolo următorii patru ani, iar eu nu vreau să fiu aici, așa că plecăm în următoarele zile».”, a declarat Fatemi.

Un exemplu este o familie care a ajuns din Statele Unite în Londra la doar o zi după aflarea rezultatului alegerilor și care, momentan, locuiește într-un Airbnb, în timp ce caută o proprietate de închiriat cu un buget de până la 70.000 de lire pe lună. Părinții caută, de asemenea, școli pentru cei trei copii ai lor, pentru a începe în ianuarie.

,,În ultimele două luni, cererea din partea cumpărătorilor americani interesați de proprietăți în Marea Britanie a crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.”, a adăugat Fatemi.

Londra, paradis sigur

Marco Previero, directorul R3Location, o companie specializată în mutări, a declarat că americanii bogați consideră Londra un refugiu sigur, mai apropiat de valorile lor politice, datorită guvernului laburist.

„Londra a fost întotdeauna privită ca un loc sigur, dar acum, mai mult ca niciodată, este percepută astfel datorită unui guvern stabil, care tinde să fie mai orientat spre stânga.”, a explicat Previero.

Conform acestuia, cererile de mutare din partea americanilor care doresc să achiziționeze proprietăți în Londra s-au dublat în ultimele două luni, aceștia căutând o „plasă de siguranță” în fața președinției lui Trump.

Aproximativ 20 de clienți sunt interesați de serviciile R3 pentru achiziționarea unor case de vacanță, cu sume cheltuite între 2 și 20 milioane de lire sterline.

Will Watson, șeful agenției The Buying Solution, a menționat că lucrează cu cinci familii care doresc să cumpere case în Londra, fiecare având o valoare de peste 10 milioane de lire sterline, din cauza climatului politic din SUA. De asemenea, mai are încă șase cereri în faze incipiente. Watson a adăugat: „Trump a fost factorul decisiv. Americanii spun: «Știi ce? Nu aș putea trăi sub un alt mandat al lui Donald Trump». Sunt îngrijorați de impactul economic al lui Trump și de imprevizibilitatea sa, care ar putea afecta afacerea lor.”

Cererea pentru proprietăți de închiriat de foarte înaltă calitate este, de asemenea, foarte mare, deoarece clienții doresc să se mute rapid, iar taxele de timbru pentru străini care cumpără proprietăți scumpe sunt semnificative, a explicat Becky Fatemi. Decizia cancelarului Rachel Reeves de a adăuga o taxă suplimentară de 2% pentru a doua casă în bugetul său inaugural a făcut ca impozitul pentru un străin care cumpără o locuință de 10 milioane de lire sterline să ajungă la peste 1,8 milioane de lire sterline.

