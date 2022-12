Deputatul care vrea să interzică sălile de pariuri și păcănele de lângă școli și biserici: „Nu vrem să fim o țară care face pariu cu viețile jucătorilor”

E deranjant să existe câte un „Las Vegas” lângă poarta școlii. Din păcate, în orice oraș ai merge, sălile de joc sunt multe și stridente în peisajul urban, speculând nevoia oamenilor de a o duce mai bine, într-o țară în care guvernanții nu le-au oferit prea multe posibilități. Filip Havârneanu, deputat:

Deputaţii USR Diana Stoica şi Filip Havârneanu au depus în Parlament, la sfârșitul lunii noiembrie, un proiect de lege pentru eliminarea sălilor de jocuri de noroc din apropierea şcolilor, locurilor de joacă pentru copii, dar şi a centrelor culturale, spitalelor şi bisericilor.

Potrivit celor doi deputați, inițiativa USR a venit ca răspuns la creșterea numărului de persoane cu dependență de jocurile de noroc, în special în rândul minorilor.

Legislaţia în vigoare (OUG 77/2009) interzice doar ca sălile de jocuri de noroc să fie în incinta unităţilor de învăţământ, a campusurilor aferente acestora, centrelor de cultură, spitalelor şi bisericilor. „În incintă” înseamnă în curte sau în clădire.

300 de metri

Proiectul USR propune ca interdicţia să fie extinsă şi pe o rază de 300 de metri faţă de acestea.

Într-un interviu acordat Libertatea, Filip Havârneanu a declarat că deputații „lucrează la un pachet mai complex de legi pe această temă, care să reglementeze reclamele și alte aspecte din domeniu, considerând că îndeamnă la un obicei distructiv”.

Filip Havârneanu, deputat

„E deranjant să existe câte un «Las Vegas» lângă poarta școlii”

Libertatea: De ce este important acest proiect?

Filip Havârneanu, deputat USR: Este o propunere legislativă importantă pentru că ne dorim să ajutăm românii și să punem niște limite clare celor care profită de pe urma slăbiciunii lor, sărăcindu-i. Această măsură trebuia luată de multă vreme de guvernanți, pentru că jocurile de noroc au devenit un fenomen scăpat de sub control care distruge viețile multor familii, conducând la tragedii. Proiectul trebuie să funcționeze ca o barieră protectoare pentru a preveni dependența de jocuri și pentru a ține acest viciu cât mai departe de copii și adolescenții tentați, la rândul lor, să încerce experiența falselor câștigurilor rapide. De aceea, am propus ca sălile de joc să nu mai existe în proximitatea unităților de învățământ și locurilor de joacă. Proiectul a fost depus în Parlament și urmează cursul legislativ firesc, urmând să fie discutat în comisii, Camera Deputaților fiind forul decizional.

– Cum vedeți răspândirea jocurilor de noroc și a publicității acestora?

– Jocurile de noroc nu au nicio legătură cu educația și nu sunt ceea ce vrem să le oferim generațiilor viitoare ca variantă de succes. E deranjant să existe câte un „Las Vegas” lângă poarta școlii. Din păcate, în orice oraș ai merge, sălile de joc sunt multe și stridente în peisajul urban, speculând nevoia oamenilor de a o duce mai bine, într-o țară în care guvernanții nu le-au oferit prea multe posibilități. Cei care gestionează afacerile cu păcănele exploatează slăbiciunea românilor, vulnerabilitatea lor și trebuie să oprim acest lucru.

În 2019, 30% dintre băieții de 15 ani din România încercaseră măcar o dată să joace, mult peste media europeană. Publicitatea este una agresivă, la tot pasul, și este trist că figuri publice importante își folosesc imaginea și statutul pentru a promova un pericol real.

– Proiectul vizează și publicitatea la jocurile de noroc?

– Am depus deja, împreună cu Diana Stoica, deputat USR, de asemenea, un proiect pentru limitarea publicității, lucrăm la un pachet mai complex de legi pe această temă, care să reglementeze reclamele si alte aspecte din domeniu, considerând că îndeamnă la un obicei distructiv.

Reclame la jocuri de noroc în București. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

– Aveți exemple din alte țări?

– În Republica Moldova a fost interzisă orice formă de publicitate la jocurile de noroc. Totodată, vrem să venim în sprijinul persoanelor care au căzut în patima jocurilor. Am depus interpelări prin care am cerut o expunere a activităților statului pentru combaterea dependenței de „gambling”. Asociațiile ne-au comunicat că statul, deși are o instituție abilitată și un buget generos, nu le oferă ajutor și nu colaborează pentru a activa împreună în sprijinirea jucătorilor care ajung să fie victimele propriilor vicii și au nevoie de asistență pentru a depăși problema lor. Am primit mesaje de la cei care se luptă cu acest viciu, dar și de la membrii familiilor care s-au destrămat de pe urma dependenței de jocuri, iar poveștile lor sunt cutremurătoare. Vrem să le fim alături și să prevenim alte drame.

– Credeți că va avea succes?

– Nu succesul mă preocupă, ci dorința de a-i convinge pe toți parlamentarii că acest proiect este absolut necesar fiindcă poate salva vieți și trebuie susținut, indiferent de culoarea politică. Îmi doresc să primească în comisii cât mai multe reacții pozitive, pentru a da semnalul că nu vrem să fim o țară care face pariu cu viețile oamenilor. Știu că statul obține un profit mare de pe urma dependenței din jocurile de noroc, dar acest lucru nu poate continua.

Copiilor și tinerilor trebuie să le oferim modele reale de educație, nu să le servim reclame despre cum pot deveni bogați peste noapte, investind toți banii la păcănele. Este responsabilitatea noastră și mă aștept ca inițiativa să fie pe deplin înțeleasă.

– Ce susținere are acest proiect în partid?

– Propunerea are susținere 100% de la partidul din care fac parte, nu putem fi de acord ca fenomenul scăpat de sub control, ani la rând, să afecteze în continuare viețile românilor. Sper ca și colegii de la celelalte formațiuni să susțină proiectul USR, mai ales că cetățenii cer, cu insistență, măsuri legislative care să țină cât mai departe de viețile lor și ale copiilor jocurile de noroc.

Foto: Vlad Chirea

