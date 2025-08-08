Propunerea SUA pentru Moscova

Oferta administrației Trump pentru Moscova este extrem de avantajoasă, potrivit surselor Onet. Propunerile americane includ:

Un armistițiu în Ucraina, nu pace

Recunoașterea de facto a câștigurilor teritoriale ale Rusiei (prin amânarea acestei chestiuni pentru 49 sau 99 de ani)

Retragerea majorității sancțiunilor impuse Rusiei și, în perspectivă, reluarea cooperării energetice, adică importul de gaz și petrol rusesc

Pachetul nu ar include garanții privind neextinderea NATO, ceea ce rușii cer în mod constant. De asemenea, Moscova nu ar fi primit nicio promisiune că sprijinul militar pentru Ucraina va fi oprit.

Mai mulți politicieni europeni sugerează că un acord e posibil

Declarațiile mai multor politicieni europeni de top sugerează că un acord este posibil. De exemplu, pe 30 iulie, premierul Donald Tusk a declarat că „există o mare șansă și multe semne indică faptul că războiul ruso-ucrainean ar putea fi cel puțin suspendat în viitorul apropiat”.

În urmă cu câteva zile, președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat într-un interviu pentru BBC: „dacă prețul pentru supraviețuirea Ucrainei este ca Rusia să ocupe o parte din țară, atunci este un preț acceptabil”.

Ministrul de externe Radosław Sikorski, întrebat despre detaliile propunerilor primite de Moscova în Raportul Internațional Onet, a răspuns la întrebarea specifică despre posibilitatea reluării cooperării energetice cu Rusia: „Acest război se va termina cândva, iar Rusia a fost o sursă de materii prime pentru Uniunea Europeană de sute de ani”.

Incertitudini privind acceptarea ofertei de către Rusia

Nu este clar dacă Rusia va accepta această ofertă. Conform informațiilor Onet, șansele păreau mai mari acum câteva zile decât astăzi. Paradoxal, tensiunea crescândă dintre Washington și Moscova, inclusiv amenințările nucleare reciproce, ar putea indica acest lucru.

În cazul unui acord, Trump ar face concesii semnificative Rusiei, iar Putin ar fi de acord să oprească războiul fără a-și atinge obiectivele. Astfel, le convine să comunice că au făcut acest lucru în fața amenințării unui schimb nuclear între SUA și Rusia.

Creșterea tensiunilor, contrar logicii aparente, sugerează că un acord este mai aproape decât departe. Problema este că Moscova pare să-și fi înăsprit din nou poziția recent.

Donald Trump i-a dat lui Putin termen până pe 8 august pentru a încheia războiul, amenințând cu introducerea așa-numitelor sancțiuni secundare în caz de continuare, adică sancțiuni asupra țărilor terțe, în acest caz tarife punitive asupra țărilor care cumpără petrol și gaz rusesc.

Moscova anticipează că Trump blufează și nu va impune aceste restricții. Washington, pe de altă parte, presupune că Moscova blufează și se teme de fapt de sancțiuni.

Dovada acestei temeri sunt propunerile rusești care sugerează că Moscova va continua războiul, dar în schimbul retragerii Statelor Unite din impunerea sancțiunilor, va înceta atacurile asupra orașelor ucrainene.

