„Astăzi, 19 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au fost informaţi cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 28 de ani, privat de libertate, ar fi părăsit un punct de lucru exterior fără încuviinţare”, a transmis Poliția Maramureş.

Individul se numeşte Dorel Dorin Moldovan, are 28 de ani și are domiciliul în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpuşului. Tânărul, care era închis la Penitenciarul Baia Mare, a fugit din zona Liceului Emil Racoviţă din localitate. Mai exact, muncea pe un șantier și la un moment dat nu a mai fost văzut. Dispariția a fost semnalată în jurul orei 13.30.

Norbert Borgyos, purtător de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, a declarat că Moldovan le-a spus altor deținuți înainte să fugă că „merge acasă să-și omoare soția”, potrivit Agerpres.

Mai mult, soția lui a povestit că ziua precedentă s-a certat la telefon cu el pentru că bărbatul era supărat că nu și-a văzut copiii de patru luni, scrie sursa citată.

Evadatul purta un tricou negru și pantaloni mov închis, este tuns scurt și poartă barbă. Foto: IPJ Maramureș

Poliția recomandă celor care îl văd să nu îl abordeze și să sune la 112: „Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate activităţi specifice de căutare, fiind mobilizate efective în vederea depistării acesteia. Persoanele care deţin informaţii ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului sunt rugate să nu îl abordeze şi să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112”.

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