Dezvăluirile femeii care a locuit cu criminala de la metrou. O femeie a stat sub acelaşi acoperiş cu terorista de la metrou, mai bine de un an şi jumătate! O tănără, care nu a dorit să-i fie făcută publică identitatea, a povestit – pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, cum era Magdalena atunci când stăteau sub același acoperiș.

“În noiembrie 2015, împreună cu soțul meu, am hotărat să muncim în Coslada* (Spania – n.r.) și am închiriat un apartament cu două camere. Și, ca să mai reducem din cheltuieli, am intrat pe site-urile unde postează românii. Așa am văzut anunțul ei în care spunea că vrea să închiriază o cameră pentru ea și tatăl său, nea Nicu. Tatăl ei era un on normal, de la țară, grijuliu cu fiica lui.

Am fost suprinsă să văd la știri ceea ce s-a întâmplat. Când am cunoscut-o, era o fire extraordinar de liniștită, retrasă, calmă, introvertită, dar nu și-a ieșit din fire niciodată. Dormea ceva mai mult, se trezea pe la 12, dar am pus asta pe seama pastilelor, se ducea la cumpărături, apoi se retrăgea în cameră, își făcea baie, nu era un om neîngrijit și tot timpul era atentă ca lucrurile să fie la locul lor.

Mi-a povestit tatăl ei că a fost internată la Psihiatrie, cred că s-a mutat la noi, după externare, avea un tratament de urmat, mergea la control, să vadă dacă este bine sau nu.

Avea un venit de 400 de euro, de pe urma bolii sale, dar și tatăl ei se mai ducea la muncă, atunci când găsea. Din asta trăia…

Dar Magdalena avea de luat mulți bani, de la cineva, pe care nu i-a primit… și de acolo s-a declanșat boala.

Odată cu trecerea timpului, am reușit să o facă să îmi povestească despre viața ei. Era supărată pentru că părinții ei s-au despărțit și au vândut un apartament cu două camere, iar mama ei și-a cumpărat o garsonieră cu o parte din bani, în timp ce tatăl a luat celalaltă parte de bani, dar pe care i-a dat fratelui ei, iar ea era foarte supărată pe lucrul ăsta. De ce ea, la 36 de ani, a ajuns să stea pe străzi, pe drumuri și nu s-au împarțit corect banii… Doar că îți spunea ceea ce voiai tu să știi…”, a spus colega de apartament a Magdalenei Șerban.