A crezut timp de 11 ani că are cancer la creier. La 34 de ani, a aflat că fusese diagnosticată greșit și tratată inutil cu chimioterapie

Becky Jones, o tânără din Coventry, a trăit 11 ani sub umbra unui diagnostic greșit care i-a schimbat viața. La doar 21 de ani, i s-a spus că suferă de o tumoare cerebrală în stadiu terminal, iar viața ei s-a transformat radical. În loc să își urmeze visul de a deveni polițistă, tânăra a fost supusă unui tratament prelungit cu chimioterapie, care i-a provocat suferințe imense și i-a schimbat complet cursul vieții, conform BBC.

Diagnosticul greșit care i-a distrus viața

Specialiștii de la Spitalul Universitar din Coventry i-au prescris lui Becky un tratament pe termen lung cu temozolomidă (TMZ), un medicament folosit în mod obișnuit pentru tratarea glioblastomului, una dintre cele mai agresive forme de cancer cerebral. Consultantul oncologic, profesorul Ian Brown, i-a spus că tratamentul trebuie să fie continuu și că, fără el, viața îi va fi pusă în pericol. Aceasta, în ciuda faptului că protocoalele medicale recomandă administrarea sa pentru cel mult șase luni.

În ciuda tratamentului, multiplele scanări efectuate de-a lungul anilor nu au arătat niciodată dovezi clare ale existenței unei tumori. Întrebările lui Becky legate de diagnosticul său au fost respinse cu explicații vagi. „Mi s-a spus că tumoarea nu este vizibilă cu ochiul liber”, a declarat ea.

A aflat adevărul după 11 ani de tratament

Abia în mai 2025, după o analiză independentă realizată de neurochirurgi și radiologi, s-a descoperit că Becky nu suferise niciodată de cancer. De fapt, ea avea o afecțiune cunoscută sub numele de demielinizare tumefactivă – o inflamație a creierului care ar fi putut fi tratată cu steroizi puternici, fără efectele devastatoare ale chimioterapiei.

„Nu am avut niciodată o tumoare pe creier. Am fost diagnosticată greșit și am trecut prin tot acest tratament pentru cea mai mare parte a vieții mele de adult, fără niciun motiv”, a declarat ea.

O greșeală care a provocat suferință

Becky nu este singura victimă a diagnosticului greșit. Peste 40 de pacienți au depus plângeri împotriva Trustului NHS al Spitalelor Universitare Coventry și Warwickshire (UHCW), acuzând tratamente nejustificate pentru cancer. Multe dintre aceste cazuri sunt legate de activitatea profesorului Ian Brown, care s-a retras în 2024. Printre consecințele tratamentelor prelungite cu TMZ se numără infertilitatea, oboseala cronică și, în unele cazuri, chiar dezvoltarea unor alte forme de cancer, precum leucemia.

Potrivit unui raport preliminar al Colegiului Regal al Medicilor (RCP), administrarea prelungită a chimioterapiei în absența unor dovezi clare de beneficii a reprezentat „o trădare a încrederii pacienților”. De asemenea, raportul a subliniat lipsa unei colaborări adecvate între membrii echipei medicale și insuficienta documentare a riscurilor asociate tratamentului prescris.

Anii petrecuți sub tratamentul greșit au avut consecințe profunde asupra vieții lui Becky. „Erau greață constantă, dureri de stomac, ulcerații bucale, doar oboseală zilnică, era îngrozitor”, a declarat ea. Frica de infecții a făcut-o să evite evenimentele sociale, iar permisul de conducere i-a fost retras pentru o perioadă. „Înainte de tratament mergeam tot timpul la sală, alergam, iar eu și Pete mergeam mereu la masă. Toate acestea au devenit imposibile”, a mai spus ea.

Un alt șoc a fost vestea că nu va putea avea copii, însă, în ciuda previziunilor sumbre, a reușit să devină mamă a doi copii, pe care îi numește „miracole”. Totuși, experiența trăită a lăsat urme adânci. „Practic, mi-a ruinat viața”, a mărturisit ea.

Ancheta continuă, iar pacienții așteaptă răspunsuri

În prezent, Trustul UHCW a anunțat că toți pacienții afectați au fost reevaluați de medici seniori, iar planurile lor de tratament au fost ajustate. De asemenea, o analiză independentă a fost demarată pentru a evalua modul în care s-au luat deciziile medicale și pentru a preveni astfel de greșeli în viitor. „Dorim să asigurăm comunitatea noastră că siguranța, experiența și bunăstarea pacienților rămân prioritățile noastre principale”, a declarat un purtător de cuvânt al trustului.