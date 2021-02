După Claudiu Târziu, Sorin Lavric și mai nou, George Simion, a venit rândul unui alt parlamentar intrat în colimatorul Dianei Șoșoacă.



Într–un live pe Facebook transmis duminică seara, Șoșoacă s-a dezlănțuit la adresa unei colege parlamentare, căreia nu i-a dat însă numele.



„Există acum o madam profesoară, vă arăt mesajele ei ce frumos și plină de admirație, în care îmi dă mie lecții, ea o necunoscătoare de legi. Habar nu are pe ce lume e în Parlament. Băi, fetiță, bagă-ți mințile în cap, du-te mai întâi, fă facultatea de drept cum am făcut-o eu cinci ani, lucrează tu cum am lucrat eu. Și în momentul ăla să ai tu tupeu să-mi faci mie observații, tanti profesoară, care nici nu știi care sunt limitele demnității tale, parlamentare, că de altele nu mai vorbesc. De acum să vorbești cu cei de teapa ta! Și voi toți, ăilalți din partidul ăla!”, a spus Șoșoacă.

„Scandalul nu este punctul meu forte”

Singurul parlamentar AUR profesor este colegă de Senat cu Șoșoacă, Rodica Boancă (39 de ani). Rodica Boancă a fost aleasă senator de Ialomița și este viceliderul grupului AUR de la Senat.

Contacată de Libertatea, aceasta a refuzat să comenteze declarațiile Dianei Șoșoacă. „Nu, nu intru în polemica asta. Dacă vreți vorbim despre educație, despre problemele agriculturii. Cu mii de scuze, cu mare drag discutăm despre altceva, scandalul nu este punctul meu forte”, a declarat aceasta.

foto: Hepta

