„Nelimitat” vine cu o limită clară în oferta DIGI Prepaid. Pentru anumite opțiuni, un consum lunar de peste 5.000 de minute sau SMS-uri este considerat utilizare abuzivă și poate duce la suspendarea temporară a serviciilor de voce și mesaje, scrie Mobilissimo.

Pragul este însă unul foarte ridicat și greu de atins într-o utilizare obișnuită. 5.000 de minute înseamnă 83 de ore și 20 de minute de convorbiri într-o lună. Împărțit la 30 de zile, rezultă aproape două ore și 47 de minute de vorbit la telefon în fiecare zi.

Ce prevede regula DIGI

Condiția apare în oferta DIGI pentru anumite opțiuni Prepaid care includ minute și SMS-uri naționale nelimitate. Operatorul precizează că un consum lunar mai mare de 5.000 de minute sau SMS-uri, atât în rețeaua DIGI, cât și către alte rețele naționale, poate fi considerat abuziv. În această situație, serviciile de voce și SMS pot fi suspendate până la expirarea perioadei de valabilitate a opțiunii curente.

Măsura nu înseamnă blocarea definitivă a numărului și nici apariția automată a unor costuri suplimentare. Odată începută o nouă perioadă de valabilitate a opțiunii, serviciile pot fi utilizate din nou în condițiile prevăzute de ofertă.

5.000 de minute înseamnă aproape 83 de ore de convorbiri

Pentru majoritatea utilizatorilor, pragul este dificil de atins. Un client ar trebui să vorbească aproape trei ore pe zi, în fiecare zi a unei luni de 30 de zile, pentru a ajunge la 5.000 de minute. Din acest motiv, regula este relevantă mai ales în situațiile în care o cartelă este folosită la un volum mult peste cel obișnuit pentru un utilizator individual.

Astfel de praguri sunt introduse de operatorii telecom pentru a diferenția utilizarea normală de folosirea intensivă sau în scopuri pentru care un serviciu destinat consumatorilor individuali nu a fost conceput.

Și internetul nelimitat are o regulă de utilizare

O regulă similară există și pentru internetul mobil inclus în anumite opțiuni DIGI Prepaid. Clienții beneficiază de trafic de date nelimitat, însă după consumarea a 200 GB într-o lună viteza poate fi redusă până la expirarea opțiunii. Internetul nu este oprit, ci continuă să funcționeze la o viteză mai mică.

Este o practică întâlnită frecvent în telecomunicații, unde ofertele nelimitate sunt însoțite de politici de utilizare rezonabilă pentru volume foarte mari de trafic.

DIGI nu este singurul operator care are reguli de utilizare rezonabilă

Astfel de condiții nu sunt specifice doar DIGI. Și alți operatori din România prevăd în contracte sau în condițiile ofertelor situații în care un consum neobișnuit de mare poate fi considerat utilizare abuzivă. Vodafone, de exemplu, menționează în condițiile pentru anumite servicii Prepaid și numărul de destinații diferite apelate sau contactate prin SMS drept unul dintre criteriile folosite pentru identificarea unui consum atipic.