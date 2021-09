„Din proprietari ne face boschetari”. Cât le oferă primăria din Alba Iulia locatarilor din blocul pe care vrea să-l dărâme

„Din proprietari ne face boschetari”, spune la telefon cu disperare Titel Jurca, un bărbat în vârstă de 65 de ani.

Fost miner, acesta este unul dintre ultimii proprietari rămași într-un bloc de garsoniere confort IV, situat într-o zonă centrală din Alba Iulia și poreclit „Turturica”.

Titel, în garsoniera lui din blocul „Turturica”

La finalul lui iulie, Titel a primit o hârtie prin care era înștiințat că Primăria municipiului Alba dorește să îi achiziționeze garsoniera cu 2.820 de euro.

În caz că nu dorește să vândă, menționează documentul, se va începe „procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes local”.

Prețul e stabilit în baza unei evaluări din 2017.

Prima ofertă de cumpărare din partea primăriei a venit în noiembrie 2017. S-a oferit același preț: 2.820 de euro.

Art. 44 alin. 3 din Constituția României precizează că „nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”.

Care sunt „obiectivele de interes local”?

Gabriel Pleșa, primarul USR-PLUS din Alba Iulia, fost viceprimar PNL, anunța la începutul lunii ianuarie că vrea să rezolve problema locurilor de parcare din oraș.

Printre soluții a fost demolarea blocului „Turturica”, pe terenul căruia ar urma să se construiască o parcare rezidențială.

Blocul „Turturica” se află la 3 minute de Spitalul Județean, la 10 minute de Parcul Unirii și la 15 minute de Cetatea Alba Carolina, pe jos.

Despre planurile administrației locale și situația oamenilor rămași în bloc, Libertatea a scris mai întâi în februarie.

Primarul spune că a cerut reevaluarea

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, spune pentru ziar că a cerut reevaluarea apartamentelor din blocul „Turturica”.

„Colegii mei de la Administrarea Domeniului Public au mai trimis o dată, să vadă dacă cineva vrea să rezolvăm pe calea asta”, precizează primarul despre oferta de cumpărare trimisă la finalul lui iulie, care poartă și semnătura lui.

„M-am uitat pe evaluări și sunt vechi. Sunt de trei ani. Am zis să mai facem evaluarea imobilelor, să vedem dacă ne ies sume mai bune pentru ei. Atunci am oprit totul și am băgat evaluatorul să ne evalueze imobilele. Prima mișcare. Dacă iese preț mai bun, le mai facem o ofertă”, adaugă primarul USR-PLUS.

Primarul Gabriel Pleșa

Gabriel Pleșa spune că a discutat deja cu un evaluator autorizat cu care primăria are contract. E vorba de Adriana Roșu, care a făcut evaluarea garsonierelor din „Turturica” și în 2017.

Avem un contract cu un evaluator autorizat. Doamna a fost două săptămâni în concediu în august. Când s-a întors săptămâna trecută, i-am spus să pornească evaluarea. Primar:

Evaluatorul: „Nu am primit nicio notă de comandă”

Evaluatorul Adriana Roșu, care spune că face toate evaluările pentru Primăria Alba Iulia, în urma câștigării unei licitații la începutul anului, precizează pentru Libertatea că nu i s-a transmis nimic până acum despre reevaluarea locuințelor din „Turturica”.

„Eu nu am primit nicio comandă în sensul acesta de a face evaluarea la Turturica”, menționează aceasta uimită.



– „Dar de ce, trebuie reevaluată din nou?”, întreabă evaluatorul.

– „Asta ne-a spus domnul primar”, îi răspundem.

– „Aha. Nu știu”.

Blocul „Turturica”

Ce planuri are primăria pentru locatarii ca Titel?

„Primăria a avut alocat la începutul anului banii pentru demolare (a blocului „Turturica”, n.r.) și exproprieri. Între timp au fost mutați în alt capitol din buget, dar avem încă banii pentru începerea procedurilor de expropriere și demolare, în caz că vom reuși să eliberăm locația”, spune pentru Libertatea Flaviu Buta, consilierul primarului pe probleme de comunicare.

Toate cazurile care au fost constatate ca fiind sociale au fost luate în evidență. Doar cei de la care se vor cumpăra imobilele în mare parte nu mai sunt cazuri sociale. Din câte știu doar vreo trei sunt. Consilier Primăria Alba Iulia:

Întrebăm ce măsuri concrete s-au luat.

„Nu sunt niște cazuri sociale aparte. Sunt cazurile sociale ca pe tot municipiul Alba Iulia. Dacă se încadrează la locuințe sociale, vor primi locuințe sociale. Dar lista de așteptare este foarte mare. Nu o să ajungă în fața altora care sunt pe lista de așteptare pentru locuințe sociale”, completează Buta.

Banii oferiți de primărie ajung pentru o șesime dintr-o garsonieră

Titel nu vrea să își vândă locuință de 11,34 mp pentru că, explică bărbatul, ar rămâne pe stradă. Încadrat în grad de handicap III și pensionar, acesta are venituri de 1.000 de lei pe lună.

Cu banii oferiți nu-și poate cumpăra o altă locuință în Alba Iulia. Prețurile minime pentru o garsonieră în oraș sunt de peste șase ori mai mari. Acestea variază între 20.000 și 46.800 de euro, conform site-ului Imobiliare.ro.

„Nu-mi da mie 3.000 de euro, care mă țin un an. Dacă aș muri după un an, hai că merge și așa. Dar dacă nu mor? Unde ajung, pe drumuri?”, spunea Titel.

În 18 august, bărbatul a trimis o scrisoare de refuz primăriei, prin mandatarul Centrul pentru Resurse Juridice.

Fragment din scrisoarea de refuz trimisă de Titel Jurca primăriei prin mandatarul Centrul pentru Resurse Juridice

Titel Jurca nu e singurul locatar din blocul „Turturica” în pericol de a rămâne fără un acoperiș.

Evacuare și oferte de cumpărare

În blocul „Turturica” stăteau sute de oameni până acum patru ani. Din 105 apartamente, în 70 dintre ele locuiau foști chiriași ai statului, restul fiind proprietari, ca Titel. Mulți dintre locatari erau romi.

Ca să scape de locatari, primăria a parcurs două etape: mai întâi a evacuat chiriașii în toamna lui 2017, apoi le-a făcut oferte de cumpărare proprietarilor. Prețurile oferite variau între 2.360 și 3.980 de euro, în baza unei evaluări comandate de primărie.

În blocul „Turturica” mai sunt 4 proprietari care refuză oferta primăriei

12 proprietari au acceptat ofertele primăriei, 24 au refuzat să-și vândă locuințele, printre el fiind și Titel. În bloc mai stau acum șase persoane singure sau familii, dintre care două de chiriași și patru proprietari.

Libertatea a scris și despre situația unui alt proprietar, Cornel Stoica, un paznic de 62 de ani, pasionat de cărțile lui Karl May.

„Noi nu avem unde pleca de aici. Asta îi căsuța noastră”, explică bărbatul.

Primăria, amendată de CNCD

În 2018, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat primăria pentru că a evacuat 200 de persoane de etnie romă din blocul „Turturica”, fără a le asigura alternativă locativă.

Municipalitatea a contestat decizia, pierzând în primă instanță la Curtea de Apel București. Urmează apelul, care e programat abia în toamna lui 2022.

