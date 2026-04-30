Dinu Iancu-Sălăjanu, președinte CJ Sălaj, deși e vizat de un dosar penal

Dinu Iancu-Sălăjanu este implicat într-un dosar de corupție care include acuzații grave. Ancheta, parte a unei investigații extinse, a presupus zeci de percheziții în București, Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj și Iași, fiind vizate achiziții publice și spălare de bani.

Reamintim că în urmă cu o săptămână, Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul de corupție și spălare de bani. În același dosar este vizat și Radu Moldovan (PSD), președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, însă în cazul său nu au fost dispuse măsuri preventive.

În aceeași zi în care a fost plasat sub control judiciar, Dinu Iancu-Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de lider al filialei județene PNL, în contextul măsurilor dispuse de DNA. Potrivit unui comunicat al partidului, decizia a fost luată pe durata procedurilor judiciare și considerată un „gest de responsabilitate”, pentru a proteja activitatea organizației locale.

69 de percheziții DNA în România și Franța

Direcția Națională Anticorupție a efectuat pe 22 aprilie 2026 nu mai puțin de 69 de percheziții în județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în București. Acestea au vizat sediile a două consilii județene, domicilii private și sedii ale unor societăți comerciale. O percheziție a avut loc chiar pe teritoriul Franței, în baza unui ordin european de anchetă.

Ancheta se concentrează asupra unor presupuse fapte de corupție și spălare de bani, comise între 2022 și 2026, în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte pentru lucrări de utilitate publică. DNA subliniază că investigațiile sunt în plină desfășurare.

Ancheta vizează și percheziții la patru firme din Bistrița-Năsăud, în dosarul legat de posibile fapte de corupție și achiziții publice: Frasinu, Dimex 200 SRL, Stargate și Dimex Construcții. Compania Frasinul SRL este deținută de omul de afaceri Traian Larionesi, cunoscut în spațiul public drept „Fierăstrăul Codrilor”.

În total, Frasinul a obținut 12 contracte cu CJ Bistrița-Năsăud, iar cu CJ Sălaj a avut 3 contracte.



