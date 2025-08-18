Kremlinul a anunțat că Putin va călători în China în perioada 31 august – 3 septembrie

Conform a cinci surse familiare cu situația, misiunile europene din Beijing au fost invitate la paradă și la evenimentele din aceeași zi, dar sunt deosebit de îngrijorate de prezența liderului rus, în contextul în care Moscova și-a intensificat atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Kremlinul a anunțat în iunie că Putin va călători în China în perioada 31 august – 3 septembrie pentru a participa la rara paradă militară organizată de Beijing pentru comemorarea sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, precum și la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Potrivit South China Morning Post, parada ar oferi Beijingului șansa de a-și etala capacitățile de luptă ale armatei și influența globală extinsă.

Sursele, care au dorit să rămână anonime, au declarat că nu există restricții sau îndrumări stricte cu privire la cine ar trebui să trimită ambasadele europene la eveniment, unii diplomați decidând deja să nu participe.

Participarea trupelor rusești e deocamdată doar un zvon

Unii diplomați europeni sunt în dilemă cu privire la prezența «acelorași trupe care au invadat Ucraina», deși nu există o confirmare că trupele rusești vor participa.

La ediția inaugurală din 2015, o gardă de onoare rusă de elită formată din 76 de persoane a făcut parte din formație. South China Morning Post a aflat că este posibil să nu existe trupe străine anul acesta.

Aleksandar Vučić și Robert Fico și-au confirmat prezența

O sursă a declarat că Europa ar putea transmite un «mesaj puternic» despre unitatea sa și poziția sa față de războiul din Ucraina dacă ambasadorii săi s-ar coordona si ar evita participarea la paradă.

Oficialii chinezi au încercat să facă presiuni asupra misiunilor europene pentru a-și confirma prezența.

În 2015, miniștrii de externe ai Franței, Ungariei și Italiei au participat la eveniment, în timp ce Republica Cehă și Serbia și-au trimis președinții.

Pentru parada din luna viitoare, președintele sârb Aleksandar Vučić și premierul slovac Robert Fico și-au confirmat prezența.

Tensiuni între UE și China

Tensiunile dintre Bruxelles și Beijing rămân ridicate în ciuda unui summit recent, marcat de îngrijorările tot mai mari ale liderilor UE cu privire la supracapacitatea industrială a Chinei și poziția sa față de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

La summitul de luna trecută de la Beijing cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele chinez Xi Jinping a declarat că cele două părți ar trebui «să facă alegerea strategică corectă» și «să gestioneze în mod corespunzător diferențele și fricțiunile».

Xi a îndemnat în continuare Europa și China să găsească un teren comun și «să se abțină de la utilizarea unor instrumente economice și comerciale restrictive».

Miercuri, într-un alt semn al tensiunilor comerciale în creștere, China a anunțat sancțiuni împotriva a două bănci europene.

Măsura Beijingului a urmat sancțiunilor anterioare impuse de blocul european împotriva a două bănci chineze mici acuzate că facilitează schimbul de active digitale care «frustrează în mod semnificativ» sancțiunile UE.

În concluzie, prezența lui Putin la parada militară din China pune diplomații europeni într-o situație delicată, aceștia luând în considerare să nu participe la eveniment pentru a transmite un mesaj clar cu privire la poziția Europei față de războiul din Ucraina. Rămâne de văzut care va fi decizia finală a misiunilor europene și cum va afecta aceasta relațiile dintre UE și China.

