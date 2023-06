Cei doi soţi Lodge au fost arestați miercuri. Cedric Lodge este acuzat că a făcut parte, între 2018 şi 2022, dintr-o „reţea naţională de persoane care cumpărau şi vindeau resturi umane furate de la Harvard şi de la o morgă din Arkansas”, potrivit acuzării federale.

NEW: Cedric Lodge said nothing to reporters as he walked out of federal court in NH after his initial appearance. He is accused of stealing body parts from the morgue at Harvard Medical School and selling them. He has to appear next in Pennsylvania — date TBD. #WBZ pic.twitter.com/FUreUicgS1