În plângerea depusă, fiica sa a menționat suspiciuni de abuzuri și asupra altor copii, conform ziarului elvețian Blick, parte a grupului Ringier Media International.

În urma arestării, autoritățile germane au percheziționat locuința acestuia din districtul Fürstenfeldbruck, landul Bavaria, unde au descoperit o cantitate semnificativă de material pedopornografic.

Conform ziarului german Bild, bărbatul a fost anterior lobby-ist pentru politica de mediu la Bruxelles și responsabil pentru afaceri guvernamentale globale în domeniul securității la München. În prezent, ocupa funcția de șef de serviciu la BMW America de Nord.

În acest context, ancheta continuă, iar autoritățile verifică posibile alte victime ale abuzurilor comise de către suspect.

În continuare vă prezentăm cum „vânează” un agresor sexual. Portretul psihologic al abuzatorului a fost realizat de un medic psihiatru celebru.



