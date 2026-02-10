În imaginile video, doi bărbați pot fi văzuți în timp ce scot cu grijă o motocicletă de mare putere dintr-o stradă îngustă, acționând calm și metodic, semn că știau exact ce fac, potrivit publicației grecești News Break. În timp ce furtul era în desfășurare, o femeie care trecea prin zonă a observat scena și s-a apropiat de suspecți, hotărâtă să afle ce se întâmplă.

Dialogul care a urmat a surprins prin tonul relaxat folosit de ambele părți: femeia i-a întrebat ce fac, iar aceștia au încercat să o liniștească, pretinzând că motocicleta le aparține. Schimbul de replici a fost ulterior distribuit pe rețelele de socializare, devenind viral.

„Pot să vă întreb ce faceți mai exact?”, a întrebat femeia calm. Hoții au răspuns cu nonșalanță: „Totul e în regulă aici!”. „Unde duceți motocicleta?”, a întrebat aceasta, în timp ce bărbații au răspuns: „E a noastră, a fost abandonată. Totul e în regulă, mătușă!”.

Femeia a reacționat la adresarea informală, spunând: „Eh, nu mătușă, amice!”. În cele din urmă, hoții au părăsit locul faptei fără să se sinchisească, spunând: „Pa, pupici!”.

