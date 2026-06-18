Aceste magazine au acum reduceri de până la 70% în campaniile de lichidare de stoc, înainte de a fi preluate de lanțul de magazine Meli Melo, care va continua să comercializeze produse Melkior.

Cum au intrat în faliment magazinele deținute de soțul Andreei Esca

Melkior, lansat inițial cu scopul de a colabora cu saloanele de înfrumusețare și profesioniștii din domeniu, a cunoscut o ascensiune rapidă pe piața din România, extinzându-se ulterior către publicul larg prin deschiderea de magazine în marile centre comerciale și printr-o platformă de e-commerce.

Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 a afectat semnificativ afacerile companiei deținătoare, Sonya Mod SA.

Acționarii Sonya Mod sunt Alexandre Douglas Eram (49,37%), soțul Andreei Esca, Eric Bernard Jeanmet Peralta (49,36%) și Mircea Caragea (1,25%).

Închiderea magazinelor fizice și blocajele din lanțurile de distribuție au dus la scăderea încasărilor și la acumularea de datorii, conform unui raport despre cauzele insolvenței, consultat prin platforma Termene.ro.

Firma lui Alexandre Eram, tentative nereușite de redresare

În 2023, Sonya Mod a încercat extinderea în Franța și Belgia, colaborând cu partenerul GIFI France. Cu toate acestea, dificultățile financiare ale partenerului au dus la eșecul proiectului.

Mai mult, lansarea brandului MKL, destinat distribuției en-gros, nu a avut rezultatele scontate, iar lipsa fondurilor necesare pentru marketing a împiedicat dezvoltarea acestuia.

De asemenea, magazinul din Băneasa Shopping City, cel mai profitabil punct de vânzare al Melkior, s-a închis din cauza neprelungirii contractului de închiriere, care a fost atribuit unui competitor.

Compania, preluată parțial de Meli Melo

În noiembrie 2024, Sonya Mod a intrat în insolvență. În timpul perioadei de observație, veniturile magazinelor rămase nu au putut acoperi costurile operaționale, inclusiv salariile angajaților.

Administratorul judiciar a decis atunci încetarea activității, închiderea magazinelor și concedierea personalului.

„Pentru a proteja în primul rând salariații, s-au purtat negocieri cu o societate în vederea preluării magazinelor deținute, respectiv a contractelor de închiriere și a salariaților care deserveau aceste magazine”, se arată în raportul citat.

În final, doar magazinele din ParkLake și AFI Cotroceni au fost transferate către Meli Melo, iar cele din Sun Plaza și Iris Titan urmează aceeași soartă.

Cine deține acum Melkior

Inițial, magazinele Melkior erau deținute de Sonya Mod SA, în cadrul căreia Alexandre Douglas Eram (49,37%), Eric Bernard Jeanmet Peralta (49,36%) și Mircea Caragea (1,25%) erau acționari.

În prezent, acestea aparțin Meli Melo Fashion SRL, al cărei acționar unic este compania offshore Frumentum LTD din Cipru, deținută de Stéphane Jacques Dumas, cofondatorul lanțului Meli Melo.

Tot Dumas controlează și site-ul Melkior (95%), prin firma Brands Maker International, împreună cu Andreea Catrinel Dumas.

În 2025, Meli Melo Fashion SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 113,7 milioane de lei, cu un profit de 2,4 milioane de lei, în scădere față de cei 8,7 milioane din 2024.

Produsele Melkior se găsesc acum în magazinele Meli Melo din mai multe orașe, inclusiv București, Constanța, Galați, Brașov și Timișoara.

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