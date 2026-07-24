Modificările aduse proiectului față de acordul de mediu inițial

Continuă procedura de revizuire a Acordului de mediu pentru modificările aduse secțiunilor 2 Boița – Cornetu (km 13+170 – km 44+500) și 3 Cornetu – Tigveni (km 44+500 – km 81+900) din Autostrada Sibiu – Pitești, anunță joi, 23 iulie, ANMAP, într-un comunicat de presă. Se precizează și că notificarea privind modificările aduse proiectului a fost depusă în data de 17 septembrie 2025.

Revizuirea acordului de mediu emis în anul 2018 pentru proiectul Autostrăzii Sibiu – Pitești este determinată de ajustări tehnice și de traseu semnificative, care nu au fost incluse în evaluarea inițială. Aceste modificări vizează optimizarea infrastructurii, dar implică și un impact teritorial și de mediu suplimentar.

În primul rând, la capitolul traseu, este prevăzută o deviere spre stânga de până la 55 de metri a autostrăzii pe sectorul cuprins între kilometrii 66+440 și 68+766,55. Această reconfigurare aduce o ocupare suplimentară de teren de aproximativ 291,68 hectare, dintre care aproape 17,72 hectare sunt situate în arii naturale protejate. De asemenea, proiectul necesită scoaterea suplimentară din fondul forestier a 125,49 hectare de pădure, o suprafață de 17,42 hectare din acest total fiind localizată tot în arii protejate.

În al doilea rând, structura lucrărilor suferă modificări importante. Sunt vizate tunelurile Boița 1, Boița 2, Lazaret Nord, Lazaret Sud, Câineni, Balota și Poiana, dar și reconfigurări substanțiale la nivel de viaducte, poduri, podețe, pasaje, polate și semipolate. Totodată, proiectul actualizat include adaptări pentru zonele de consolidare a terenului și lucrările hidrotehnice.

Nu în ultimul rând, realizarea noilor soluții tehnice impune o serie de operațiuni logistice și de infrastructură conexă. Acestea cuprind reamplasarea Centrului de Întreținere și Coordonare, modificări la spațiile de servicii, precum și intervenții la nivelul panourilor fonoabsorbante. Pentru eliberarea amplasamentului vor fi realizate demolări și relocări complexe ale drumurilor existente, alături de devierea rețelelor de apă și canalizare, de telecomunicații și de energie electrică.

Trecerea tuturor acestor modificări prin noile proceduri de evaluare va permite stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea mediului înconjurător.

ANMAP așteaptă din partea CNAIR studiile de impact actualizate

ANMAP informează că, în cadrul procedurii de reglementare, a parcurs etapa de încadrare și a emis, în data de 5 mai 2026, „Decizia etapei de încadrare”, reprezentând un act procedural intermediar.

De asemenea, instituția a finalizat etapa de definire a domeniului evaluării și a transmis titularului proiectului, în data de 11 mai 2026, îndrumarul necesar pentru actualizarea următoarelor documentații: Raportul privind impactul asupra mediului (RIM); Studiul de evaluare adecvată (EA); Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă (SEICA).

ANMAP așteaptă din partea CNAIR studiile de impact actualizate pentru noile modificări de traseu și infrastructură, înainte de a organiza dezbaterile publice.

„În prezent, ANMAP așteaptă depunerea acestor documente de către CNAIR S.A., urmând ca procedura să continue cu etapa de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului și a studiilor aferente, etapă care va include și organizarea dezbaterilor publice, potrivit prevederilor legale”, se mai arată în comunicat.

Pe parcursul procedurii au fost solicitate completări ale notificării și ale memoriului de prezentare. Totodată, au fost formulate observații și propuneri la proiectul Deciziei etapei de încadrare de către publicul interesat.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Autostrada A1 Sibiu – Pitești însumează o lungime totală de 122,11 km, divizată în cinci tronsoane: secțiunea 1 Sibiu – Boița (13,17 km, dată în trafic), secțiunea 2 Boița – Cornetu (31,33 km, în lucru), Secțiunea 3 Cornetu – Țigveni (37,40 km, în lucru), Secțiunea 4 Țigveni – Curtea de Argeș (9,86 km – urmează să fie dată în trafic în acest an) și secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești (30,35 km, dată în trafic).

Ce lucrări vor fi realizate pe secțiunile 2 și 3

Secțiunea 2 Boița – Cornetu este cel mai dificil și spectaculos lot montan al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. În absența acordului de mediu revizuit și implicit a autorizațiilor de construire pentru întregul șantier, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contractul de execuție, potrivit CNAIR.

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri.

Contractul, finanțat prin Programul Transport, are o valoare de 4,250 miliarde lei (fără TVA). Lucrările sunt realizate de constructorii turci Mapa-Cengiz.

În schimb, asocierea Webuild SPA – Tancrad lucrează pe sectoarele secțiunii 3 Cornetu – Tigveni. Constructorii au primit autorizații de construire pe aproximativ 30% din șantier.

Pe acest traseu, în lungime de 37,4 km, se vor construi: un tunel, 55 de structuri (viaducte și poduri) și două noduri rutiere.

Finalizarea celor două secțiuni montane ale A1, dintre Boița și Tigveni (68,73 km), va completa coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România, între Constanța și Nădlac.