Doi asistenți s-au tuns în sala de mese a secției de Psihiatrie de la Spitalul Județean Târgu Jiu

Cel care a beneficiat de serviciile de înfrumusețare este asistentul medical principal Alexandru Crăciun, fratele actualei asistente șefe. În rol de frizer este colegul său, Gheorghe Popescu, care a folosit un cearșaf din dotarea spitalului pentru a-și acoperi „clientul”.

Cei doi chiar se bucură că sunt fotografiați, deși se ocupă cu totul altceva decât ceea ce trebuie să facă, relatează igj.ro.

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu a deschis o nouă anchetă la Secţia de Psihiatrie. Incidentul a avut loc după apariţia unei înregistrări în care o pacientă internată la secția de Psihiatrie a Spitalului de Urgenţă Târgu-Jiu, a fost filmată în lenjerie intimă, în timp ce săruta un bărbat prin grilajul despărţitor, fiind pipăită de un alt bolnav.

„Din informaţiile pe care le am, s-a întâmplat în data de 16 decembrie 2018, în Secţia Psihiatrie, iar noi, ca şi conducători de instituţie, nu mai tolerăm asemenea cazuri de indisciplină şi am hotărât imediat să facem o comisie de cercetare disciplinară, în care se va analiza tot ce s-a întâmplat. Este în desfăşurare. Sincer, nu îi cunosc. În comisie am pus preşedinte pe domnul director de îngrijiri, dânsul se va ocupa să facă verificarea de specialitate. Cercetarea este în desfăşurare, comisia îşi face treaba şi aşteptăm să primim raportul de verificare”, a declarat Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Gigel Capotă, conform Mediafax.