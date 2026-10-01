Doi bărbați din Suceava au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, fiind acuzați că au lovit intenționat cu mașina un polițist care încerca să efectueze controlul unui transport ilegal de material lemnos.

Șoferul camionului, judecat pentru infracțiuni silvice

În același dosar, șoferul camionului încărcat cu bușteni va da socoteală în fața instanței pentru infracțiuni silvice.

Incidentul de o gravitate deosebită s-a petrecut pe 23 iulie 2026, în timpul unei acțiuni de rutină desfășurate de poliție pentru combaterea tăierilor ilegale de pădure și a transporturilor clandestine de lemn în județul Suceava.

„La data de 23.07.2025, în timp ce conducea un autoturism în direcţia comunei Stulpicani, judeţul Suceava, primul inculpat, determinat de cel de-al doilea, a îndreptat autovehiculul spre o autospecială de poliţie parcată în afara părţii carosabile şi în care se afla un comisar-şef, cu consecinţa rănirii acestuia şi a avarierii maşinii”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Totodată, anchetatorii susțin că „scopul săvârşirii faptelor era acela de a împiedica constatarea săvârşirii de către cel de-al treilea inculpat a infracţiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală”.

Atac asupra organelor de poliție în timpul verificărilor

În timp ce agentul de poliție se îndrepta spre camion pentru a le cere actele însoțitorilor și pentru a verifica proveniența lemnului, un autoturism în care se aflau cei doi bărbați a intervenit brusc. Potrivit anchetatorilor, mașina a fost îndreptată direct spre polițist, acroșându-l în plin pentru a asigura scăparea camionului și pentru a împiedica blocarea materialului lemnos.

Concret, în dimineața zilei de 23 iulie, echipajul de Poliţie a oprit pentru control, pe drumul judeţean 177 A, în judeţul Suceava, un camion care transporta lemn fără documente legale privind provenienţa.

Autospeciala era staţionată regulamentar în afara părţii carosabile, pe drumul judeţean care trece prin oraşul Broşteni. În momentul în care autoturismul condus de unul dintre inculpaţi a intrat în plin în maşina Poliţiei, poliţistul a fost rănit.

Agentul a suferit leziuni corporale în urma impactului, primind îngrijiri medicale. Procurorii au reținut în sarcina celor doi agresori infracțiuni grave, printre care ultraj și împiedicarea exercitării atribuțiilor de serviciu prin acte de violență.