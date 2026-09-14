Ambasadorii statelor membre UE au convenit să prelungească pentru numai o săptămână sancțiunile impuse împotriva a mii de persoane și companii din Rusia implicate în războiul din Ucraina, informează Euractiv.

Ambasadorii statelor membre UE s-au reunit luni ca să ajungă la un acord privind prelungirea sancțiunilor impuse Rusia înainte de expirarea termenului limită marți. Nereușind să găsească un compromis, ambasadorii le-au prelungit pentru doar o săptămână pentru a permite continuarea negocierilor.

„Pentru a acorda statelor membre timp suplimentar pentru a examina în mod cuprinzător propunerile de reînnoire, Coreper (reuniunea ambasadorilor - n.r.) a convenit să prelungească regimul (de sanțiuni - n.r.) cu o perioadă de șapte zile”, a declarat luni seara un purtător de cuvânt al președinției irlandeze a Consiliului UE.

„Consultările vor continua, iar discuții suplimentare vor avea loc în cadrul Coreper la momentul oportun”, se arată într-un comunicat.

Adoptarea și prelungirea sancțiunilor pot fi posibile doar cu sprijinul unanim al tuturor celor 27 de state membre UE. Sancțiunile erau prelungite de regulă la fiecare șase luni. În iulie, statele membre UE au decis ca noile sancțiuni să fie prelungite cu un an.