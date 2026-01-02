O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în regiunea Piemont

O primă avalanșă a lovit Valea Maira, situată în sud-vestul Alpilor, aproape de granița cu Franța, în regiunea italiană Piemont. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite, a precizat Serviciul de Salvare Montană (Soccorso Alpino), potrivit Reuters. Una dintre persoanele rănite este în stare critică.

Echipele de salvatori au fost nevoite să pornească pe jos din zonele mai joase, deoarece vânturile puternice au împiedicat elicopterele să ajungă la locul incidentului, se arată într-un comunicat al instituției.

O femeie surprinsă de avalanșă a reușit să se elibereze singură

O a doua avalanșă s-a produs lângă Pragelato, o populară destinație de schi situată la aproximativ 60 km vest de Torino. O femeie surprinsă de avalanșă a reușit să se elibereze singură, dar nu s-a mai putut deplasa din cauza rănilor.

Echipele de salvare încearcă evacuarea ei, însă zborurile elicopterelor au fost din nou limitate de condițiile meteo nefavorabile.



Autoritățile au anunțat că verifică rapoarte privind o a treia avalanșă în regiunea Piemont, dar detalii suplimentare nu sunt încă disponibile.

Un schior-alpinist a murit în Munții Dolomiți

Separat, în regiunea Veneto, din nord-estul Italiei, o avalanșă produsă pe versantul Vajo Gabene, în Munții Dolomiți, a ucis un schior-alpinist în vârstă de 50 de ani, potrivit agenției italiene de presă ANSA.

Echipele de intervenție au ajuns la el cu ajutorul unui elicopter, însă nu au reușit să-i salveze viața.



Autoritățile italiene anunță că o combinație între ninsorile abundente și vânturile puternice a crescut în ultimele zile riscul de avalanșe în întreaga zonă alpină. Au fost emise mai multe avertismente pentru schiori și excursioniști.

Oficialii locali fac apel la prudență și recomandă evitarea traseelor în afara pârtiilor, întrucât condițiile rămân instabile.

Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată de doi schiori, și în Munții Făgăraș

O avalanșă de mari dimensiuni a fost declanșată accidental vineri, 2 ianuarie, și în România de doi schiori în zona Bâlea Lac din Munții Făgăraș. Conform Salvamont Sibiu, cei doi au reușit să se retragă fără să fie afectați de masa de zăpadă.

Salvamont Sibiu a transmis că avalanșa s-a produs în zona „Balcoane”, având o cale de rulare de peste 300 de metri. Masa de zăpadă a pornit din zona superioară și s-a extins până dincolo de chioșcurile de la Bâlea Lac.