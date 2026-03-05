Primul avion, cu 164 de pasageri la bord, a sosit în noaptea de miercuri spre joi pe același aeroport. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), peste 3.000 de cetățeni români din zona Golfului au solicitat repatrierea.

Unii pasageri susțin că nu au fost informați despre zboruri

Andreea Oancea, o mamă cu doi copii, a declarat la Antena 3 CNN că, deși s-a înregistrat pentru repatriere din prima zi, nu a primit nicio notificare. „Nu m-a anunțat nimeni. Mi s-a spus că sunt cu cel mai mic cetățean român aici, în Dubai, cu fetița mea de trei luni. Așteptam să fiu anunțată, să mă îndrept către aeroport și nu m-a anunțat nimeni. Am întrebat la consulat care sunt criteriile prin care au ales oamenii pentru acest zbor. Mi-au zis că nu știu. Eu n-am fost sunată. Eu m-am înregistrat încă din prima zi”, a spus femeia.

Aceasta a adăugat că a contactat consulatul zilnic, uneori de mai multe ori, fără a primi informații clare. „Astăzi ați vorbit cu cineva de la consulat? Da, imediat după ce s-au anunțat aceste două zboruri. Și ce v-au spus? Nu știu”, a relatat Andreea Oancea.

3.000 de cetățeni români au cerut sprijinul MAE

Marți, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a menționat că peste 3.000 de cetățeni români aflați în țările din regiunea Golfului au cerut sprijin pentru a fi aduși acasă. Situația a apărut în contextul operațiunii declanșate de SUA și Israel împotriva Iranului, care a generat tensiuni în regiune, lăsând numeroși români blocați.