Primul avion, cu 164 de pasageri la bord, a sosit în noaptea de miercuri spre joi pe același aeroport. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), peste 3.000 de cetățeni români din zona Golfului au solicitat repatrierea.
Cuprins:
Unii pasageri susțin că nu au fost informați despre zboruri
Andreea Oancea, o mamă cu doi copii, a declarat la Antena 3 CNN că, deși s-a înregistrat pentru repatriere din prima zi, nu a primit nicio notificare. „Nu m-a anunțat nimeni. Mi s-a spus că sunt cu cel mai mic cetățean român aici, în Dubai, cu fetița mea de trei luni. Așteptam să fiu anunțată, să mă îndrept către aeroport și nu m-a anunțat nimeni. Am întrebat la consulat care sunt criteriile prin care au ales oamenii pentru acest zbor. Mi-au zis că nu știu. Eu n-am fost sunată. Eu m-am înregistrat încă din prima zi”, a spus femeia.
Aceasta a adăugat că a contactat consulatul zilnic, uneori de mai multe ori, fără a primi informații clare. „Astăzi ați vorbit cu cineva de la consulat? Da, imediat după ce s-au anunțat aceste două zboruri. Și ce v-au spus? Nu știu”, a relatat Andreea Oancea.
3.000 de cetățeni români au cerut sprijinul MAE
Marți, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a menționat că peste 3.000 de cetățeni români aflați în țările din regiunea Golfului au cerut sprijin pentru a fi aduși acasă. Situația a apărut în contextul operațiunii declanșate de SUA și Israel împotriva Iranului, care a generat tensiuni în regiune, lăsând numeroși români blocați.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.