Dominic Fritz s-a trezit marți seară cu dureri musculare și cu febră. Și-a făcut testul miercuri dimineață, iar spre după-amiază a avut confirmarea: a fost infectat cu SARS-CoV2. A intrat direct în izolare, pentru a treia oară.

„A treia oară n-am scăpat. Din păcate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID 19. Aseară am simțit dureri musculare și o stare subfebrilă așa că am făcut un test azi dimineața la prima oră. Rezultatul a venit și mă obligă la izolare totală timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajații Primăriei Timișoara pentru că am purtat tot timpul mască. Nici nu pot să-mi imaginez cum și de unde l-am luat, dar asta este natura perfidă a acestui virus”, a transmis Fritz.

Atribuțiile primarului au fost preluate de viceprimarul Ruben Lațcău, coleg de partid cu edilul Timișoarei.

„Primăria Timișoara va rămâne pe mâini bune, ale viceprimarului Ruben Lațcău care va îndeplini atribuțiile de primar ce îi sunt delegate conform Hotărârii Consiliului Local. Ruben va deveni tată chiar în zilele următoare și îmi pare rău că îi răpesc primele zile cu fiul lui”, a completat Dominic Fritz.

Edilul-șef spune că este în legătură constantă cu echipa din primărie care pregătește cele 17 centre de vaccinare anti-Covid care vor fi deschise în Timișoara.

„Vă spun cu mâna pe inimă că am avut mare grijă, nu m-am văzut inutil cu nimeni, și cu toate astea m-am infectat. Fiți atenți, purtați masca, evitați întâlnirile și deplasările nenecesare. Mai avem puțin, ne vaccinăm toți și vom încheia această pandemie”, a conchis edilul Timișoarei.

DSP a început o nouă anchetă epidemiologică în Primăria Timișoara, unde nu demult au fost confirmate alte șase persoane cu coronavirus. Se face deja dezinfecție în întreaga clădire.

