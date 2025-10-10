Motivele pentru care lovitura asupra lui Maduro reprezintă un avantaj pentru Donald Trump

María Corina Machado, figura emblematică a opoziției din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Această decizie reprezintă o lovitură indirectă pentru președintele Nicolás Maduro și un sprijin pentru politica SUA în regiune, potrivit The Telegraph.

Comitetul Nobel a ales să onoreze o personalitate care se opune ferm regimului Maduro, considerat de mulți venezueleni ca fiind un uzurpator. Maria Machado, supranumită „Doamna de Fier” a Venezuelei, se bucură de o popularitate imensă în țara sa, dar a fost împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din anul trecut.

Decizia Comitetului Nobel a fost primită cu entuziasm de susținătorii democrației din Venezuela și din întreaga lume. Administrația Trump, care a susținut puternic opoziția venezueleană, vede probabil această decizie ca pe o validare a politicii sale în regiune. Presa străină precizează inclusiv faptul că victoria Mariei Machado ar putea reduce din dezamăgirea președintelui american. Donald Trump a dezvoltat o obsesie pentru premiul Nobel pentru pace.

Există și o serie de motive pentru care Donald Trump nu a primit premiul Nobel pentru pace. Deși a primit nominalizări din partea mai multor țări, președintele american a fost și aspru criticat pentru acțiunile sale.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Recomandări
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Maria Corina Machado, mesaj pentru Trump după ce a luat premiul Nobel pentru pace

La scurt timp după ce a luat premiul Nobel pentru pace, Maria Machado a postat un mesaj pe platforma X, unde a anunțat că se bazează pe sprijinul lui Donald Trump și al SUA pentru a obține libertatea și democrația.

„Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un imbold pentru a ne încheia sarcina: să cucerim Libertatea.

Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține Libertatea și democrația.

Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră”, a scris ea.

Care este situația actuală din Venezuela

Sute de critici ai guvernului au fost încarcerați. González a fugit în Spania, iar Machado trăiește ascunsă. Administrația Trump a oferit un sprijin puternic lui Machado, descrisă de secretarul de stat Marco Rubio drept „personificarea rezistenței, tenacității și patriotismului”.

În ultima lună, Washington a intensificat presiunea asupra regimului Maduro prin lansarea unor atacuri militare împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în apele din largul coastei venezuelene.

Impactul pe care premiul Nobel îl are asupra tensiunilor dintre Maria Machado și Maduro

Premiul Nobel pentru Pace acordat lui Machado ar putea complica eforturile regimului Maduro de a o suprima. Conform The Telegraph, „Este mult mai greu să închizi un oponent care are o medalie Nobel pentru Pace în jurul gâtului decât unul care nu o are”.

Această recunoaștere internațională ar putea încuraja și mai mult eforturile Mariei Machado de a mobiliza venezuelenii împotriva liderului lor.

Comitetul Nobel are un istoric în ceea ce privește consolidarea reputației oponenților regimurilor autoritare, cum ar fi Lech Walesa în Polonia, Aung San Suu Kyi în Myanmar și Desmond Tutu în Africa de Sud.

Cine este Maria Corina Machado, câștigătoarea premiului Nobel pentru pace

María Corina Machado este o politiciană și ingineră industrială venezueleană, născută pe 7 octombrie 1967 în Caracas. Este una dintre cele mai proeminente lideri ai opoziției democratice împotriva regimului autoritar al președintelui Nicolás Maduro. A fost membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014 și este coordonatoarea națională a partidului politic opoziționar Vente Venezuela.

Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Recomandări
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

Machado a început cariera politică ca fondatoare a organizației civice Súmate, care a promovat alegeri libere și corecte. În 2012, a candidat fără succes la alegerile primare prezidențiale ale opoziției. A jucat un rol important în protestele din 2014 împotriva guvernului Maduro și a fost exclusă arbitrar din Parlament din cauza pozițiilor sale critice.

În 2023, a câștigat alegerile primare ale opoziției pentru candidatura la președinția Venezuelei în 2024, dar a fost ulterior împiedicată să candideze de regimul Maduro. Din cauza represiunii, ea s-a ascuns pentru a-și proteja viața și libertatea.

Pentru activitatea sa în promovarea drepturilor democratice și lupta pentru o tranziție pașnică de la dictatură la democrație în Venezuela, María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
MG Cyberster, roadsterul electric la preț de apartament cu peste 500 de cai putere, prezent la Salonul Auto București
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Unica.ro
Să fie asta răzbunarea Doinei Teodoru? După despărțirea de Scărlătescu, actrița a fost prinsă în tandrețuri cu un coleg de-al MasterChefului! Mai tânăr și mai zvelt, el i-a readus zâmbetul pe buze / FOTO
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Carambol între cinci mașini și un TIR, pe Autostrada A1 București–Pitești
Știri România 18:43
Carambol între cinci mașini și un TIR, pe Autostrada A1 București–Pitești
Doar angajații Armatei, Internelor și ai serviciilor secrete pot să se angajeze de la privat la stat și invers
Știri România 17:01
Doar angajații Armatei, Internelor și ai serviciilor secrete pot să se angajeze de la privat la stat și invers
Parteneri
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul.ro
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Stiri Mondene 17:16
Selena Gomez nu a invitat-o la nuntă pe prietena care i-a donat un rinichi. Ce a declarat Francia Raisa
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:12
Marius Niță de la Antena Stars, dezvăluiri despre fratele lui geamăn: „Ți-ar plăcea să dezvolt un soi de telenovelă”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
ObservatorNews.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Mediafax.ro
Atenționare de călătorie pentru Italia: Grevă pe aeroporturile Roma Fiumicino și Ciampino
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
KanalD.ro
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan

Politic

Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 14:40
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Analiză
Politică 14:00
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită