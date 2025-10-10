Motivele pentru care lovitura asupra lui Maduro reprezintă un avantaj pentru Donald Trump

María Corina Machado, figura emblematică a opoziției din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Această decizie reprezintă o lovitură indirectă pentru președintele Nicolás Maduro și un sprijin pentru politica SUA în regiune, potrivit The Telegraph.

Comitetul Nobel a ales să onoreze o personalitate care se opune ferm regimului Maduro, considerat de mulți venezueleni ca fiind un uzurpator. Maria Machado, supranumită „Doamna de Fier” a Venezuelei, se bucură de o popularitate imensă în țara sa, dar a fost împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din anul trecut.

Decizia Comitetului Nobel a fost primită cu entuziasm de susținătorii democrației din Venezuela și din întreaga lume. Administrația Trump, care a susținut puternic opoziția venezueleană, vede probabil această decizie ca pe o validare a politicii sale în regiune. Presa străină precizează inclusiv faptul că victoria Mariei Machado ar putea reduce din dezamăgirea președintelui american. Donald Trump a dezvoltat o obsesie pentru premiul Nobel pentru pace.

Există și o serie de motive pentru care Donald Trump nu a primit premiul Nobel pentru pace. Deși a primit nominalizări din partea mai multor țări, președintele american a fost și aspru criticat pentru acțiunile sale.

Maria Corina Machado, mesaj pentru Trump după ce a luat premiul Nobel pentru pace

La scurt timp după ce a luat premiul Nobel pentru pace, Maria Machado a postat un mesaj pe platforma X, unde a anunțat că se bazează pe sprijinul lui Donald Trump și al SUA pentru a obține libertatea și democrația.

„Această recunoaștere a luptei tuturor venezuelenilor este un imbold pentru a ne încheia sarcina: să cucerim Libertatea.

Suntem în pragul victoriei și astăzi, mai mult ca niciodată, contăm pe președintele Trump, pe poporul Statelor Unite, pe popoarele Americii Latine și pe națiunile democratice ale lumii ca principalii noștri aliați pentru a obține Libertatea și democrația.

Dedic acest premiu poporului suferind din Venezuela și președintelui Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră”, a scris ea.

Care este situația actuală din Venezuela

Sute de critici ai guvernului au fost încarcerați. González a fugit în Spania, iar Machado trăiește ascunsă. Administrația Trump a oferit un sprijin puternic lui Machado, descrisă de secretarul de stat Marco Rubio drept „personificarea rezistenței, tenacității și patriotismului”.

În ultima lună, Washington a intensificat presiunea asupra regimului Maduro prin lansarea unor atacuri militare împotriva navelor suspectate de trafic de droguri în apele din largul coastei venezuelene.

Impactul pe care premiul Nobel îl are asupra tensiunilor dintre Maria Machado și Maduro

Premiul Nobel pentru Pace acordat lui Machado ar putea complica eforturile regimului Maduro de a o suprima. Conform The Telegraph, „Este mult mai greu să închizi un oponent care are o medalie Nobel pentru Pace în jurul gâtului decât unul care nu o are”.

Această recunoaștere internațională ar putea încuraja și mai mult eforturile Mariei Machado de a mobiliza venezuelenii împotriva liderului lor.

Comitetul Nobel are un istoric în ceea ce privește consolidarea reputației oponenților regimurilor autoritare, cum ar fi Lech Walesa în Polonia, Aung San Suu Kyi în Myanmar și Desmond Tutu în Africa de Sud.

Cine este Maria Corina Machado, câștigătoarea premiului Nobel pentru pace

María Corina Machado este o politiciană și ingineră industrială venezueleană, născută pe 7 octombrie 1967 în Caracas. Este una dintre cele mai proeminente lideri ai opoziției democratice împotriva regimului autoritar al președintelui Nicolás Maduro. A fost membră a Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014 și este coordonatoarea națională a partidului politic opoziționar Vente Venezuela.

Machado a început cariera politică ca fondatoare a organizației civice Súmate, care a promovat alegeri libere și corecte. În 2012, a candidat fără succes la alegerile primare prezidențiale ale opoziției. A jucat un rol important în protestele din 2014 împotriva guvernului Maduro și a fost exclusă arbitrar din Parlament din cauza pozițiilor sale critice.

În 2023, a câștigat alegerile primare ale opoziției pentru candidatura la președinția Venezuelei în 2024, dar a fost ulterior împiedicată să candideze de regimul Maduro. Din cauza represiunii, ea s-a ascuns pentru a-și proteja viața și libertatea.

Pentru activitatea sa în promovarea drepturilor democratice și lupta pentru o tranziție pașnică de la dictatură la democrație în Venezuela, María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025.

