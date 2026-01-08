„Am decis că, pentru binele ţării noastre, mai ales în aceste vremuri foarte tulburi şi periculoase, bugetul nostru militar pentru anul 2027 nu ar trebui să fie de 1 trilion de dolari, ci mai degrabă de 1,5 trilioane de dolari”, a transmis Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Donald Trump cere accelerarea producției de arme

Liderul de la Casa Albă a anunţat totodată că intenţionează să împiedice contractorii din domeniul apărării, precum RTX, să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni până când nu vor accelera producţia de arme.

„Sectorul apărării plăteşte în prezent dividende enorme acţionarilor săi şi efectuează răscumpărări importante de acţiuni, în loc să investească în echipamente şi fabrici”, a afirmat Trump într-un alt mesaj.

Răscumpărarea de acţiuni este o practică obişnuită în rândul companiilor americane din domeniul apărării, iar multe dintre ele plătesc dividende. Lockheed Martin, de exemplu, şi-a majorat în octombrie dividendele pentru al 23-lea an consecutiv, la 3,45 de dolari pe acţiune. În acelaşi timp, a autorizat achiziţionarea de acţiuni proprii în valoare de până la două miliarde de dolari, ridicând suma totală promisă pentru răscumpărări la 9,1 miliarde de dolari, precizează Reuters.

Plafonarea veniturilor directorilor companiilor din sectorul apărării

Preşedintele american consideră că directorii acestor companii nu ar trebui să fie plătiţi cu mai mult de 5 milioane de dolari pe an până când nu vor consolida capacităţile de producţie militară ale ţării.

„De-acum încolo, aceşti directori executivi trebuie să construiască fabrici de producţie NOI şi MODERNE, atât pentru livrarea şi întreţinerea acestui echipament important, cât şi pentru construirea celor mai noi modele de echipament militar viitor”, a cerut Trump, fără a numi companii sau directori executivi specifici.

Directorii executivi ai celor mai importante companii din industria de apărare din Statele Unite câştigă de obicei peste 20 de milioane de dolari pe an dintr-o combinaţie de plăţi şi acţiuni gratuite.

Scăderi pe bursă după postările lui Donald Trump

Donald Trump nu a precizat cum va aplica limitele privind dividendele şi răscumpărările de acţiuni, dar acţiunile din sectorul apărării au scăzut după declaraţiile sale, notează Reuters.

Astfel, acţiunile Lockheed Martin au scăzut cu 4,8%, cele ale Northrop Grumman – cu 5,5%, iar ale General Dynamics – cu 3,6% în timpul tranzacţiilor de miercuri după-amiază la New York.

Potrivit lui Trump, „Raytheon a fost cel mai puţin receptiv la nevoile Departamentului de Război”. Raytheon este o unitate a RTX Corporation şi produce sistemul de apărare antirachetă Patriot, precum şi rachetele Tomahawk.

Un purtător de cuvânt al RTX a refuzat să comenteze postarea lui Trump, care a dus la o scădere imediată de 2% a acţiunilor companiei. Între timp, acțiunile s-au redresat şi au urcat chiar cu 2,5%.

Întârzieri în programele militare americane

Multe programe mari de apărare necesită mult mai mult timp pentru a livra un produs decât s-a promis iniţial şi la un preţ mult mai mare. Avionul de vânătoare F-35 al Lockheed, unul dintre cele mai scumpe programe de apărare ale SUA, a fost afectat de creşterea costurilor şi de întârzieri.

Programul de rachete balistice intercontinentale Sentinel, în valoare de 140 de miliarde de dolari, care va înlocui rachetele Minuteman III învechite, proiectat şi gestionat de Northrop Grumman, va depăşi bugetul cu 81%, a declarat anul trecut armata americană.

Apelul la creșterea bugetului militar vine în contextul în care Donald Trump și-a propus să apere Statele Unite cu un „Dom de Aur” și cu o „Flotă de Aur” care ar trebui să includă mai ales nave de război dintr-o clasă nouă, numită Trump.

Lockheed Martin intenționează să tripleze capacitatea de producţie a rachetelor Patriot

Pe de altă parte, Lockheed Martin a ajuns la un acord pe şapte ani cu Pentagonul pentru a creşte capacitatea anuală de producţie a interceptorilor PAC-3 (Patriot Advanced Capability) la aproximativ 2.000 de unităţi, de la circa 600 în prezent, scrie Reuters.

Cererea pentru rachetele PAC-3 a crescut semnificativ pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice. Pe lângă SUA, Lockheed Martin furnizează interceptori Patriot către alte 16 state, printre care Suedia, Qatar, Japonia şi Polonia. Sistemul Patriot se află şi printre armele livrate Ucrainei de către statele occidentale pentru a se apăra de agresiunea militară rusească.

În 2025, Lockheed Martin a livrat 620 de rachete Patriot, iar în ultimii doi ani şi-a majorat producţia cu aproximativ 60%.

În septembrie 2025, compania cu sediul în Bethesda, Maryland, a primit un contract în valoare de 9,8 miliarde de dolari pentru a furniza 1.970 de rachete Patriot, cea mai mare comandă realizată vreodată pentru acest sistem de armament.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE