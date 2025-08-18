Ținuta liderului ucrainean a mai stârnit controverse și în februarie, la o întâlnire precedentă cu Trump, considerată un fiasco diplomatic. Atunci, Trump a ironizat uniforma militară a lui Zelenski, remarcând sarcastic că este „foarte elegant astăzi”. Oficialii americani cred că alegerea vestimentară a contribuit la atmosfera tensionată a discuțiilor.

De această dată, surse apropiate negocierilor susțin că Zelenski va purta aceeași jachetă neagră de afaceri pe care a avut-o la summitul NATO din Olanda, în iunie. „Va fi un costum, dar nu unul complet”, a precizat o sursă, subliniind că liderul ucrainean nu va purta cravată.

În tabăra republicană, reacțiile sunt împărțite. Un consilier al lui Trump a glumit că „ar fi un semn bun pentru pace” dacă Zelenski ar purta costum, însă „nu se așteaptă să o facă”. Potrivit altor surse, vicepreședintele JD Vance a fost mai deranjat decât Trump de ținuta și atitudinea lui Zelenski la întâlnirea anterioară.

Donald Trump, care consideră că un lider mondial trebuie să fie „îmbrăcat la costum”, ar fi totuși mai dispus acum să lase detaliile vestimentare în plan secund. „Acordați-i puțin credit. Nu mai este atât de rău pe cât era înainte”, a declarat un alt consilier, subliniind că Zelenski a învățat să gestioneze mai bine relația cu președintele american.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Întâlnirea de luni va fi diferită, spun sursele, și pentru că Zelenski va fi însoțit de lideri europeni. Consilierii apropiați ai lui Trump afirmă că nu se va repeta scenariul tensionat de data trecută: „Amândoi au parcurs un drum foarte lung. Zelenski nu-i va arăta poze șocante, iar președintele a învățat să treacă peste iritații și să meargă mai departe.”