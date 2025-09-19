Ce cuprinde pachetul militar blocat de Trump

Decizia, care ar putea fi totuși revizuită, semnalează o schimbare de abordare a politicii SUA față de insula pe care Beijingul o revendică drept teritoriu propriu, au precizat sursele citate sub protecția anonimatului.

Două dintre acestea au afirmat că pachetul, estimat la peste 400 de milioane de dolari, ar fi inclus muniții și drone autonome și ar fi fost „mai letal” decât rundele anterioare de sprijin militar pentru Taiwan.

Un oficial al Casei Albe a transmis că decizia finală nu a fost încă luată. Reprezentanța neoficială a Taiwanului la Washington a refuzat să comenteze.

Potrivit informațiilor serviciilor americane, Xi Jinping a cerut Armatei Populare de Eliberare să fie capabilă să cucerească Taiwanul până în 2027, deși această dată nu este considerată un termen-limită pentru o invazie.

„Ar fi exact momentul nepotrivit pentru ca SUA să reducă sprijinul”, a declarat Dan Blumenthal, fost oficial al Pentagonului și analist la American Enterprise Institute.

SUA încearcă să reducă tensiunile cu China

Administrația Trump a încercat în general să reducă tensiunile cu Beijingul pentru a facilita un acord comercial major — relaxând controalele asupra exporturilor de semiconductori avansați și refuzând să aplice interdicția impusă de Congres asupra aplicației TikTok.

Aceste concesii au stârnit nemulțumiri în rândul unor foști oficiali americani și al parlamentarilor republicani, care au criticat și lipsa de sprijin adecvat pentru apărarea Taiwanului.

Cea mai rapidă cale de a consolida armata insulei este furnizarea directă de arme prin mecanismul Presidential Drawdown Authority (PDA). Administrația Biden a aprobat deja trei pachete prin acest mecanism, plus un alt program pe termen lung, totalizând peste 2 miliarde de dolari.

Un miliard de dolari anual pentru sprijinul Taiwanului

Congresul autorizează anual 1 miliard de dolari pentru sprijin militar acordat Taiwanului, fonduri care expiră la finalul anului fiscal, în septembrie. Înainte de a părăsi Casa Albă, administrația Biden a aprobat un pachet de 571 de milioane de dolari.

Trump și unii congresmeni democrați consideră că Taiwanul, având o economie puternică, ar trebui să își finanțeze singur achizițiile de armament, așa cum procedează statele europene.

Luna trecută, la Anchorage, oficiali americani și taiwanezi din domeniul apărării au discutat despre un plan amplu de achiziții militare, pe care Taipei intenționează să-l finanțeze printr-un proiect suplimentar de buget al apărării.

Pachetul ar include în special echipamente „asimetrice” — drone, rachete și senzori de monitorizare a coastelor. Totuși, livrările unor astfel de arme moderne ar putea dura ani de zile.

Taiwan va aloca 3,3% din PIB pentru apărare

Taiwanul așteaptă deja echipamente militare în valoare de miliarde de dolari, inclusiv avioane F-16 și rachete antinavă Harpoon. Insula plănuiește să aloce anul viitor 3,3% din PIB pentru apărare, cu obiectivul de a ajunge la 5% până în 2030, deși Trump insistă asupra unui prag de 10%.

Guvernul american a încurajat constant Taipeiul să investească mai mult în arme relativ ieftine, pentru a contrabalansa avantajul numeric al Chinei în avioane, nave și rachete.

În timpul primei administrații Trump, SUA au aprobat vânzări de arme de aproape 20 de miliarde de dolari, în special echipamente costisitoare precum avioane F-16 și tancuri Abrams.

Mesaje contradictorii către Taiwan și China

De la revenirea în funcție, Trump a transmis mesaje contradictorii către China și Taiwan — de la declanșarea bruscă a unui război comercial cu Beijingul, în aprilie, până la acuzarea Taipeiului că „fură” industria semiconductorilor americani.

Administrația a anulat întâlniri la nivel înalt între oficialii apărării americani și taiwanezi și l-a descurajat pe președintele Lai Ching-te să efectueze vizite planificate în New York și Dallas, în august. Totuși, Trump a declarat în repetate rânduri că, pe durata mandatului său, China nu va invada Taiwanul.

Săptămâna aceasta, administrația a notificat informal Congresul despre o posibilă vânzare de arme în valoare de 500 de milioane de dolari către Taiwan, potrivit unui consilier care a refuzat să ofere detalii despre tipul de echipamente vizat.

Între timp, înalți oficiali ai administrației Trump au purtat discuții cu omologii lor chinezi, în contextul pregătirilor pentru un potențial summit Trump–Xi în toamnă.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, care a vorbit recent cu ministrul chinez al Apărării, amiralul Dong Jun, „a subliniat clar că Statele Unite nu caută conflict cu China și nu urmăresc o schimbare de regim sau izolarea RPC”, se arată într-un comunicat al Pentagonului.

A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Știri România 13:05
A fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din țară, la Miercurea Ciuc
Când va fi gata noua platformă informatică din Asigurările de Sănătate, care costă 100 de milioane de euro
Știri România 12:55
Când va fi gata noua platformă informatică din Asigurările de Sănătate, care costă 100 de milioane de euro
Tudor Chirilă, declarații sincere despre familia lui. „Seara e păcat să bei un pahar de vin singur"
Stiri Mondene 12:49
Tudor Chirilă, declarații sincere despre familia lui. „Seara e păcat să bei un pahar de vin singur”
Anunțul oficial despre Insula Iubirii, sezonul 10. Cuplurile sunt așteptate la casting: „Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat"
Stiri Mondene 12:16
Anunțul oficial despre Insula Iubirii, sezonul 10. Cuplurile sunt așteptate la casting: „Thailanda ne așteaptă cu noi povești de neratat”
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Analiză
Politică 13:00
Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine"
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
