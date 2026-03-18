Trump uită cine conduce Venezuela după acțiunile SUA

Trump, în vârstă de 79 de ani, a stârnit controverse luni, 16 martie, în timpul unei conferințe: a uitat de Delcy Rodríguez și a dezvăluit informații sensibile despre sănătatea unui congresman.

„Venezuela, care a fost grozavă, apropo, relația cu Venezuela a fost fantastică. Președintele a făcut o treabă foarte bună. Ne înțelegem foarte bine cu el”, a precizat liderul de la Casa Albă, în conferința de presă, confundând genul liderului interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, care este femeie, conform publicației The Daily Beast.

Delcy Rodríguez, fosta vicepreședintă a lui Nicolás Maduro, a preluat conducerea țării în urma unui raid militar ordonat de Trump la începutul lunii ianuarie 2026, care a dus la capturarea lui Maduro și a soției lui. Fostul lider venezuelean a fost transportat ulterior în SUA pentru a fi judecat pentru narcoterorism și alte activități de criminalitate organizată transnațională.

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, s-a întâlnit apoi, pe 15 ianuarie, la Washington, cu președintele american. Ea a venit cu un cadou pe care Trump și l-a dorit public de-a lungul anilor: medalia Premiului Nobel pentru Pace, câștigată de Machado în 2025 pentru campania sa pro-democrație în Venezuela.

O inscripție gravată pe medalia Premiului Nobel pentru Pace, pe care María Corina Machado i-a acordat-o lui Trump, menționa: „În semn de recunoaștere a acțiunii principiale și decisive a președintelui Trump pentru asigurarea unei Venezuele libere”.

Președintele SUA a dezvăluit informații sensibile despre sănătatea unui congresman

Pe lângă confuzia sa referitoare la Venezuela, Trump a făcut o altă gafă notabilă în timpul conferinței de presă, dezvăluind involuntar informații sensibile despre starea de sănătate a reprezentantului din Florida, Neal Dunn. Într-un schimb de replici cu președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, Trump a întrebat: „Care a fost diagnosticul?”, iar Johnson, vizibil incomod, a răspuns: „Adică, cred că a fost un diagnostic terminal”.

Acest comentariu a stârnit uimire în sală, potrivit The Daily Beast, mai ales când Trump a adăugat: „Ar fi mort până în iunie”. Johnson l-a întrerupt imediat, precizând: „Ok, asta nu era public”.

