Nu este clar dacă Donald Trump s-a referit, într-un discurs ținut la baza Norfolk din statul Virginia a marinei militare americane, la acțiunea anunțată de vineri de secretarul apărării Pete Hegseth.

Aflat lângă portavionul Harry S. Truman, Trump a afirmat că „în ultimele săptămâni marina militară a sprijinit acțiunea noastră de a spulbera naibii de pe fața apei cartelurile teroriste”. „Am făcut-o încă o dată noaptea trecută”, a anunțat el.

Pottrivi liderului republican de la Casa Albă, „acum nu îi mai găsim” pe traficanții de droguri. „Nu mai vin pe apă, așa că acum va trebui să ne gândim la uscat, deoarece vor fi obligați să meargă pe uscat”, a avertizat Trump.

Reuters notează că operațiunea în care au fost uciși patru oameni a fost cel puțin a patra de acest tip din ultimele săptămâni și observă că administrația Trump nu au prezentat dovezi privind implicarea vaselor lovite în traficul de droguri.

Hegseth a susținut însă într-un interviu difuzat duminică de postul de televiziune FoxNews că are toate autorizațiile necesare pentru loviturile din Caraibe.

La scurt timp după anunțul făcut de Trump, liderul venezuelean Nicolas Maduro a publicat pe Telegram un mesaj video în care a condamnat o „agresiune americană” împotriva Venezuelei și a afirmat că țara sa contează pe sprijin diplomatic.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

„Poporul nostru nu s-a temut niciodată și nu se va teme niciodată să își apere dreptul la viață și libertate”, a spus Maduro, fără a se referi direct la remarcile lui Trump.

Șeful diplomației venezuelene Yvan Gil a declarat sâmbătă că Maduro i-a scris Papei Leon al XIV-lea pentru a-i cere sprijinul în vederea „consolidării păcii în Venezuela”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE