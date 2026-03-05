El a respins posibilitatea ca Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului, să-i succedă tatălui său: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”.

Mojtaba Khamenei a supraviețuit atacurilor din Iran și, deși unele surse, inclusiv Jerusalem Post, au speculat că ar putea deveni noul lider suprem, acest lucru nu s-a confirmat.

Clericul, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran și pentru susținerea liniei dure, este totuși considerat un posibil succesor al tatălui său. Până în prezent însă, succesorul oficial nu a fost desemnat.

Președintele Trump a comparat situația din Iran cu cea din Venezuela, făcând referire la implicarea sa în procesul de tranziție a puterii de acolo: „Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy Rodriguez în Venezuela” .

Rodriguez a devenit președinte interimar al Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro de către un comando american pe 3 ianuarie 2026.

Deși atacurile aeriene asupra Iranului au vizat neutralizarea programelor nucleare și de rachete balistice, precum și destabilizarea regimului, analizele recente sugerează că regimul de la Teheran nu pare să-și fi pierdut din putere.

De asemenea, Donald Trump a declarat că nu exclude o intervenție terestră. „Nu voi ezita să trimit trupe americane pe teren în Iran, dacă va fi necesar”, a spus președintele american.

Avioanele iraniene sunt lovite direct în hangare și pe pistă de bombele lansate de armata americană
Rezultatele Loto 6/49 din 5 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 5 martie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Sprijin de 27.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată: cum se modifică legea asigurărilor pentru șomaj
Știri România 18:27
Sprijin de 27.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată: cum se modifică legea asigurărilor pentru șomaj
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Stiri Mondene 17:30
Iuliana Marciuc, detalii din spatele producției Eurovision România 2026: „Aproape 200 de oameni au lucrat la această simbioză”
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Stiri Mondene 17:17
Aurelian Temișan, dezvăluiri despre viitorul emisiunii „Te cunosc de undeva”: „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Politică 15:46
Oana Țoiu, răspuns acid pentru Victor Ponta, care acuză că fiicei sale i-a fost blocată îmbarcarea într-un autocar spre Oman: „Avem anumite criterii”
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
Politică 14:25
Ce spune Nicușor Dan despre protecția nucleară franceză. Președintele Poloniei afirmă că sunt „mișcări nervoase” din partea lui Macron
