El a respins posibilitatea ca Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului, să-i succedă tatălui său: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”.

Mojtaba Khamenei a supraviețuit atacurilor din Iran și, deși unele surse, inclusiv Jerusalem Post, au speculat că ar putea deveni noul lider suprem, acest lucru nu s-a confirmat.

Clericul, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran și pentru susținerea liniei dure, este totuși considerat un posibil succesor al tatălui său. Până în prezent însă, succesorul oficial nu a fost desemnat.

Președintele Trump a comparat situația din Iran cu cea din Venezuela, făcând referire la implicarea sa în procesul de tranziție a puterii de acolo: „Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy Rodriguez în Venezuela” .

Rodriguez a devenit președinte interimar al Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro de către un comando american pe 3 ianuarie 2026.

Deși atacurile aeriene asupra Iranului au vizat neutralizarea programelor nucleare și de rachete balistice, precum și destabilizarea regimului, analizele recente sugerează că regimul de la Teheran nu pare să-și fi pierdut din putere.

De asemenea, Donald Trump a declarat că nu exclude o intervenție terestră. „Nu voi ezita să trimit trupe americane pe teren în Iran, dacă va fi necesar”, a spus președintele american.

