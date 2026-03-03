Liderul republican de la Casa Albă a reiterat că „nu este mulţumit de Marea Britanie” din cauza refuzului iniţial de a permite Statelor Unite să utilizeze baza militară de pe atolul Diego Garcia din Arhipelagul Chagos.

„El a încheiat un contract de închiriere a insulei, cineva a venit şi i-a luat-o. Şi ne-a luat trei, patru zile să stabilim unde putem ateriza. Ar fi fost mult mai convenabil să aterizăm acolo decât să zburăm multe ore în plus. Aşadar, suntem foarte surprinşi. Nu avem de-a face cu Winston Churchill”, a declarat Trump, referindu-se la premierul britanic din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial (1939-1945).

Insulele Chagos sunt situate în Oceanul Indian şi sunt controlate de Marea Britanie încă de la începutul secolului al XIX-lea.

Deși Trump şi-a exprimat inițial sprijinul pentru cedarea acestor insule, președintele american l-a îndemnat recent pe Keir Starmer să renunţe la acordul prin care Marea Britanie ar preda suveranitatea asupra teritoriului către Mauritius şi ar plăti 101 milioane de lire sterline pe an pentru închirierea bazei Diego Garcia.

Keir Starmer a declarat luni că Marea Britanie nu participă la operațiunea militară „Epic Fury”, deoarece orice acţiune militară britanică trebuie să aibă un „plan viabil şi bine gândit”. Premierul britanic a mai spus că nu crede în „schimbarea regimului din cer”. În plus, Starmer a pus la îndoială conformitatea acestei operațiuni cu dreptul internaţional.

Totuși, Starmer a permis în cele din urmă Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru atacuri „limitate” şi „defensive” în vederea slăbirii capacităţilor militare ale regimului de la Teheran, după ce iranienii au lovit aliaţii regionali ai Americii cu drone şi rachete. Luni, o bază aeriană britanică de pe insula Cipru a fost lovită de o dronă iraniană.

