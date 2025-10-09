Atacul la adresa jurnalistei CNN

Trump a refuzat să răspundă la întrebarea Kristinei Holmes, corespondent senior al Casei Albe pentru CNN, despre un posibil acord de încetare a focului între Israel și Hamas.

„Aceasta este CNN care vorbește, apropo”, a spus Trump mulțimii adunate. „Deci, știți, aceasta este unul dintre cei mai slabi reporteri pe care îi veți vedea vreodată. Nici măcar nu vreau să-i iau întrebarea. Este o pierdere de timp”.

Președintele a trecut apoi la o altă întrebare, de la un alt reporter.

Acest incident este cel mai recent dintr-o serie de critici aduse de Trump reporterilor de la posturile de știri liberale de la revenirea sa la putere. Jurnaliștii CNN, ABC și NBC au devenit obișnuiți să fie ținta glumelor în timpul conferințelor de presă.

Întrerupere neașteptată

În timpul întâlnirii despre Antifa, Trump a fost întrerupt de secretarul de stat Marco Rubio, care i-a înmânat o notă urgentă despre negocierile de pace în curs între Hamas și Israel.

„Tocmai mi s-a dat o notă de către secretarul de stat care spune că suntem foarte aproape de un acord în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”, a declarat Trump reporterilor prezenți.

Anunțul acordului de pace

Mai târziu, Trump a aprobat o postare pe Truth Social, anunțând: „Sunt foarte mândru să anunț că Israelul și Hamas au semnat prima fază a Planului nostru de Pace. Aceasta înseamnă că TOȚI ostaticii vor fi eliberați foarte curând, iar Israelul își va retrage trupele pe o linie convenită, ca primii pași spre o pace puternică, durabilă și veșnică”.

Președintele a promis că „toate părțile vor fi tratate corect” și a descris acordul ca fiind „o ZI MĂREAȚĂ pentru lumea arabă și musulmană, Israel, toate națiunile înconjurătoare și Statele Unite ale Americii”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat ulterior că Trump „ia în considerare deplasarea în Orientul Mijlociu” cât de curând posibil, poate chiar vineri.

5 Știri Imobiliare.ro: Cât costă cea mai ieftină locuință din cel mai scump oraș al României? Cumpărătorii anticipează noi majorări ale prețurilor
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile"
Știri România 20:48
Șeful Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, a răspuns cât rezistă România în fața unui atac rusesc: „Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile”
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unui avion British Airways care zbura de la Istanbul la Londra
Știri România 19:06
Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unui avion British Airways care zbura de la Istanbul la Londra
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Stiri Mondene 17:23
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:27
Ce vrea să facă Iulia Pârlea după ce nu va mai prezenta vremea la PRO TV: „Știu că pare că sunt lipsită de modestie”
Politic

Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu"
Exclusiv Interviu
Politică 15:43
Cătălin Drulă, deputat USR: „PSD-ul pune frână reformelor, asta se întâmplă în această coaliție. E un joc dublu”
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
Politică 13:50
Fostul edil Sorin Oprescu, condamnare mai mică după ce a cerut reducerea pedepsei de 10 ani și 8 luni
