Această perioadă de 24 de ore va fi urmată de o altă perioadă de 72 de ore în care mișcarea islamistă palestiniană Hamas va trebui să elibereze ostaticii aflați în captivitatea sa.

„Versiunea finală a primei faze în vederea eliberării tuturor ostaticilor” din planul preşedintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza a fost semnată joi dimineaţă de toate părţile implicate”, a precizat Shosh Bedrosian.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat mai devreme o reuniune a Cabinetului său de la ora 17:00 pentru a aproba planul de eliberare a ostaticilor și încetarea foculuii cu Hamas.

Purtătoarea sa de cuvânt a mai spus că Netanyahu a purtat joi dimineață o „conversaţie cordială” cu Trump în cadrul căreia cei doi lideri s-au felicitat reciproc pentru „realizarea istorică”.

După doi ani de război sângeros, Israelul și Hamas au ajuns la un acord privind o încetare a focului, primul pas dintr-un plan mai amplu, negociat de Statele Unite. În Tel Aviv, familiile ostaticilor au ieșit în stradă și s-au îmbrățișat plângând, iar în Gaza, oamenii au cântat și au dansat sperând la sfârșitul violențelor.

Prima fază a acordului prevede eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza, retragerea parțială a trupelor israeliene și eliberarea unor deținuți palestinieni din închisori din Israel.

Netanyahu a numit înțelegerea „o victorie diplomatică și morală” pentru Israel. Hamas, la rândul său, a mulțumit țărilor care au mediat acordul.

Donald Trump a declarat că eliberarea ostaticilor ar putea avea loc luni și a anunțat crearea unui „Consiliu al Păcii”, care ar urma să coordoneze reconstrucția și guvernarea temporară a Gazei. „Oamenii vor fi îngrijiți. Va fi o lume diferită”, a spus președintele american.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis că Națiunile Unite vor sprijini implementarea completă a acordului și reconstrucția Gazei. „Luptele trebuie să se oprească odată pentru totdeauna. Suferința trebuie să înceteze”, a declarat Guterres.

Războiul dintre Israel și Hamas a izbucnit pe 7 octombriie 2023 după un atac sângeros al mișcării islamiste asupra Israelului soldat cu aproximativ 1.200 de morți. Peste 67.000 de oameni ar fost uciși în Gaza în cadrul ripostei israeliene împotriva Hamas.

