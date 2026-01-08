Gustavo Petro l-a sunat pe Donald Trump

Anunțul a fost făcut după o convorbire telefonică între cei doi lideri, prima de la revenirea lui Donald Trump la conducerea Statelor Unite.

Trump și Petro au precizat că discuția a vizat relațiile bilaterale, în contextul în care președintele american declarase anterior, duminică, că o operațiune militară a SUA îndreptată împotriva guvernului columbian „sună bine” pentru el.

Această afirmație a venit după ce Donald Trump a ordonat capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, care a fost transferat în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzații legate de trafic de droguri și arme.

„A fost o mare onoare să vorbesc cu președintele Columbiei, Gustavo Petro, care m-a sunat pentru a-mi explica situația drogurilor și alte neînțelegeri existente între noi. Am apreciat apelul și tonul său și aștept cu interes să ne întâlnim în viitorul apropiat”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Președintele american a adăugat că „se fac aranjamente” pentru o întâlnire la Washington, fără a oferi însă o dată exactă.

Convorbire „cordială” și „respectuoasă”

La rândul său, Gustavo Petro a declarat, în fața susținătorilor reuniți la un miting la Bogotá dedicat celebrării suveranității Columbiei, că a fost prima discuție telefonică dintre cei doi de când Trump a devenit din nou președinte și că a cerut reluarea dialogului între cele două state.

O sursă din cadrul administrației columbiene a descris convorbirea, pentru Reuters, drept „cordială” și „respectuoasă”.

Relațiile dintre cei doi lideri au fost tensionate după revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025. Președintele american a acuzat în mod repetat, fără a prezenta dovezi, guvernului lui Petro că tolerează traficul de cocaină către SUA și a impus sancțiuni liderului columbian în luna octombrie.

Trump l-a acuzat pe Pedro de trafic de cocaină

Duminică, Donald Trump l-a descris pe Petro drept „un om bolnav, căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite”.

Anterior, în septembrie, autoritățile americane i-au revocat viza lui Petro după ce acesta a participat la o manifestație propalestiniană la New York, în marja Adunării Generale a ONU, și a cerut soldaților americani „să nu se supună ordinelor lui Trump”.

Petro, un critic vocal al războiului Israelului în Gaza, l-a acuzat pe președintele SUA de „complicitate la genocid” și a cerut urmărirea penală pentru atacurile cu rachete ale SUA asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor.

Administrația Trump a desfășurat, din septembrie, peste 30 de astfel de atacuri împotriva unor bărci suspectate de trafic de droguri, o campanie care s-a soldat cu moartea a cel puțin 110 persoane.

