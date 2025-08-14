Trump: „Nu voi discuta teritoriile Ucrainei”

Potrivit CNN și NBC News, Trump a declarat, în timpul conversației cu Zelenski și liderii europeni, că nu va aborda problema cedării teritoriilor ucrainene în discuțiile cu liderul de la Kremlin. Surse NBC News spun că Trump și-a stabilit ca obiectiv principal obținerea unui acord de încetare a focului, subliniind că acesta ar trebui implementat înaintea oricăror negocieri de pace.

Show (movie) goes on…



Zelensky arrives in Berlin, to join European leaders for a video call with Trump later today.



MORE - Trump: "Will be speaking to European Leaders in a short while. They are great people who want to see a deal done."



⁦disclosetv⁩ pic.twitter.com/dgCGToQLuJ — Jack Straw (@JackStr42679640) August 13, 2025

„Așteptările de la această întâlnire cu Putin sunt scăzute”, a afirmat o sursă citată de CNN. NBC News notează că, în urma convorbirii, unii lideri europeni au concluzionat că Trump nu este foarte optimist în privința rezultatelor.

Condițiile impuse de Putin

Înaintea discuției de pe Alaska, pe 6 august, Vladimir Putin s-a întâlnit la Kremlin cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff. Conform relatărilor, Putin și-a prezentat condițiile pentru un acord de pace: renunțarea de către Kiev la Donbas în schimbul încetării focului și „înghețarea” frontului pe actualele poziții.

Un alt articol, publicat de The Washington Post, a precizat că Putin nu este dispus să cedeze nici părțile din regiunile Herson și Zaporojie aflate sub ocupație rusă.

Macron: „Doar cu Ucraina la masă”

După convorbirea comună cu Trump, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că liderul american s-a angajat să discute orice subiect legat de teritoriile Ucrainei doar în prezența reprezentanților de la Kiev.

În cadrul aceleiași discuții, Zelenski a subliniat, potrivit relatărilor presei internaționale, că „Putin blufează și nu își dorește pacea”.

Summitul dintre președintele american, Donald Trump, și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11.30, 22.30 ora României.



