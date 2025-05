Acest lucru se întâmplă pentru că a apărut un nou tip de strategie de tranzacționare: TACO, prescurtarea de la Trump Always Chickens Out („Trump cedează întotdeauna”).

Cu alte cuvinte, nu te panica prea tare din cauza celei mai recente amenințări tarifare a lui Trump și nu te grăbi să vinzi, pentru că, în cele din urmă, va da înapoi, iar piețele vor reacționa pozitiv.

Trump a spus că a aflat prima dată de acest termen, inventat de comentatorul de la Financial Times, Robert Armstrong, miercuri, când un jurnalist i-a cerut o reacție.

„Eu cedez? Oh, nu am mai auzit asta. Adică pentru că am redus tariful pentru China de la 145%, cât stabilisem, la 100 și apoi la un alt nivel?”, a declarat Donald Trump miercuri, referindu-se la tarifele impuse importurilor chinezești.

Tariful este acum de 30%, după ce Trump îl ridicase până la 145% luna trecută, spre disperarea investitorilor, doar pentru a-l reduce câteva săptămâni mai târziu.

Săptămâna trecută, Donald Trump a amenințat că va impune tarife de 50% pentru bunurile din Uniunea Europeană începând cu 1 iunie.

Bursele au scăzut imediat după această amenințare, pe care Trump a reiterat-o mai târziu în acea zi, susținând că nu există loc pentru negociere.

Două zile mai târziu, el a spus că va aștepta până pe 9 iulie pentru a impune tariful de 50% pe bunurile din UE, în urma unor discuții promițătoare. Când piețele din SUA s-au redeschis după Memorial Day, acțiunile au închis puternic pe verde.

Trump a spus că a fost dispus să amâne măsura pentru că oficialii UE l-au sunat și i-au spus: „Te rugăm, să ne întâlnim chiar acum”.

„Asta numiți voi că am cedat, asta numiți o retragere?”, i-a răspuns Trump unui jurnalist, la un eveniment organizat miercuri în Biroul Oval, referindu-se la recentele sale declarații privind tarifele pentru UE și China.

„Se numește negociere”, a adăugat Trump, spunând că parte din tactica sa poate include stabilirea unui „nivel ridicol de mare” pentru tarife, urmând să le scadă dacă celelalte națiuni cedează în fața cerințelor sale.

„Să nu mai spui niciodată ce ai zis”, i-a precizat Trump jurnalistului, numind întrebarea „cea mai tendențioasă, cea mai urâtă”.

Întoarcerile din deciziile legate de China și UE nu sunt singurele pe care Donald Trump le-a făcut în materie de tarife.

Pe 2 aprilie, el a anunțat tarife „reciproce” extinse pentru zeci de țări, care urmau să intre în vigoare pe 9 aprilie.

La doar câteva ore după ce au intrat în vigoare, el a anunțat o pauză de 90 de zile pentru toate țările afectate, cu excepția Chinei, spunând că investitorii deveniseră „zgomotoși și agitați”.

În traducere, piețele financiare americane, în special piața obligațiunilor, nu reacționau bine la schimbările tarifare.

Într-adevăr, înainte ca el să anunțe pauza, piețele scăzuseră, iar indicele S&P 500 era aproape de intrarea în teritoriu de piață descendentă, în timp ce randamentele obligațiunilor au crescut, deoarece investitorii vindeau datoria SUA.

După anunțarea pauzei, S&P 500 a înregistrat cea mai bună zi de tranzacționare de la octombrie 2008 în prezent.

