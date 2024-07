Donald Trump era în mijlocul discursului său electoral când au răsunat mai multe focuri de armă. Fostul preşedinte american a fost lovit de un glonț în lobul urechii.

Atacatorul a fost identificat de FBI drept Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, care a fost ucis de Secret Service.

O fracțiune de secundă după o împușcătură, Trump este văzut cum duce mâna la ureche, în timp ce agenții Serviciului Secret îl înconjoară.

„Coboară, coboară, coboară”, îi spune unul, în timp ce se aude încă o împușcătură.

După ce au aflat că atacatorul a fost doborât, Trump și agenții se ridică. Iată discuția dintre Trump și agenți, imediat după atac, potrivit CNN:

Trump: „Lăsați-mă să-mi iau pantofii, lăsați-mă să-mi iau pantofii”

Agent: „Vă apăr eu, domnule”

Trump: „Lasă-mă să-mi iau pantofii”

Alt agent: „Așteptați, aveți capul însângerat. Domnule, trebuie să ne mutăm la…”

Trump: „Lăsați-mă să-mi iau pantofii”

