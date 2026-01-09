„Înțeleg că ea vine într-o zi sau alta săptămâna viitoare. Sunt nerăbdător să o salut”, a spus Donald Trump într-un interviu acordat pentru postul de televiziune Fox News.

„Am auzit că ea vrea să facă asta (să-i predea Premiul ei Nobel pentru Pace – n.r.). Ar fi o mare onoare”, a adăugat președintele american în fața moderatorului Sean Hannity, care tocmai îi reamintise că șefa opoziției venezuelene se angajase să „împartă” și chiar să-i „predea” prestigioasa sa distincție lui Donald Trump.

Președintele american a declarat în ziua capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro că Maria Corina Machado nu este calificată pentru a prelua conducerea țării sale. Potrivit lui Trump, ea „nu beneficiază nici de susținere, nici de respect în țara sa”.

În pofida eforturilor de amabilitate din partea Mariei Corina Machado, Donald Trump nu a reușit să treacă peste faptul că ea și nu el fusese aleasă să primească Nobelul pentru Pace 2025, o distincție pe care președintele american și-o dorește de multă vreme.

Liderul republican de la Casa Albă și-a expus din nou nemulțumirile în acest sens în interviul acordat pentru Fox News, criticând în special Norvegia.

„Aici se situează comitetul (care decernează Nobelul pentru Pace – n.r.). Este foarte jenant pentru Norvegia. Atunci când pui capăt unui număr de opt războaie, ar trebui să primești câte unul pentru fiecare”, a declarat Trump, care reiterează această cifră considerată fantasmagorică de experții în relații internaționale.

