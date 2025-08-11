„Experții” Kremlinului susțin că Putin îi face favoruri lui Trump

Dmitri Suslov, un acolit al regimului Putin care se prezintă drept expert în relații internaționale, susține că Ucraina nu va fi implicată într-o soluție privind încetarea agresiunii militare ruse împotriva sa și sugerează că Trump va da curs așteptărilor lui Putin cu privire la cedarea unor teritorii ucrainene, iar, dacă Ucraina nu accepta, atunci Statele Unite vor întrerupe asistența militară pentru armata ucraineană.

Suslov expune practic dorințele regimului de la Kremlin, și anume ca Trump să aprobe cererile lui Putin – mai sunt și altele pe lângă cedări de teritorii – crezând că obține un câștig. De altfel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că regimul de la Moscova încearcă să „păcălească” America, iar el nu va permite acest lucru.

În timp ce oficialii ruși din eșalonul doi, precum Dmitri Medvedev, încearcă să stârnească Statele Unite împotriva europenilor, Kremlinul insistă prin intermediul surselor sale de propagandă și prin gesturi diplomatice pentru decuplarea administrației Trump de Ucraina și aliații occidentali.

Propaganda de stat din Rusia, în delir

Presa de stat din Rusia jubilează și pretinde chiar că Putin se duce în Alaska pentru a semna cu Trump „un plan de încheiere a operațiunii militare speciale”, așa cum numește Kremlinul războiul său împotriva Ucrainei.

Potrivit publicației Strana.ua, această idee a fost menționată de trei ori în cadrul programului „Vesti nedeli” („Veștile săptămânii”), difuzat pe postul Rossia 1.

Televiziunea de stat din Rusia tratează în mod pozitiv summitul programat în Alaska și afirmă categoric că „Europa nu are ce căuta în negocieri”.

„De la Anchorage la Bruxelles, indiferent cum privești lucrurile, sunt șapte mii de kilometri. Noi și americanii ne putem vedea unii pe alții prin binoclu”, spune prezentatorul TV.

În plus, propagandiștii Kremlinului au renunțat brusc la amenințări și și-au adus aminte de „exemple de unitate și istorie comună” între Statele Unite și Rusia.

ISW: Putin vrea să-l întoarcă pe Trump împotriva aliaților săi occidentali

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) prezice că Vladimir Putin intenționează să vină în Alaska pentru a-l întoarce pe Donald Trump împotriva Europei, nu pentru discuții reale despre pace.

Vladimir Putin nu va face niciun „pas înapoi”, iar singurul „compromis” pe care l-ar lua în calcul ar fi încetarea operațiunilor de acaparare a regiunilor Odesa și Harkov, precum și a orașelor Herson și Zaporojie, spune politologul rus pro-Kremlin Serghei Markov, în condițiile în care armata rusă avansează extrem de lent pe câmpul de luptă.

Volodimir Zelenski spune că nu va ceda teritorii ucrainene

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus sâmbătă orice cedare de teritorii, subliniind că „problema teritorială” este înscrisă în Constituția Ucrainei și nimeni nu o va încălca. De asemenea, el a menționat că Rusia promovează în mod perfid ideea unui schimb între teritorii ucrainene și caută să-și asigure poziții convenabile pentru reluarea războiului când va fi din nou pregătită.

Volodimir Zelenski nu a fost invitat deocamdată la discuțiile din Alaska, iar președintele ucrainean și partenerii săi vest-europeni sunt îngrijorați că ar putea fi luate decizii fără participarea părții agresate.

Ambasadorul american la NATO Matthew Whitaker a declarat duminică pentru CNN că Volodimir Zelenski ar putea asista la întâlnirea programată între Trump și Putin. În același timp, vicepreședintele american J.D. Vance a spus că administrația Trump lucrează pentru a „programa” un summit trilateral Trump – Putin – Zelenski.

