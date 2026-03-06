„Va fi doar o chestiune de timp până când tu şi mulţi alţi oameni incredibili vă veţi întoarce în Cuba”, a spus Donald Trump, adresându-i-se secretarului de stat Marco Rubio, fiu al unor imigranți cubanezi, în timpul unei recepții la Casa Albă.

„Vrem să terminăm mai întâi acest conflict” cu regimul islamic de la Teheran, a adăugat liderul republican de la Casa Albă.

Donald Trump i-a mulţumit lui Marco Rubio, care deține totodată funcția de consilier pentru securitate națională, pentru „munca fantastică” depusă cu privire la Cuba, unde administraţia federală americană a înăsprit acțiunile menite să preseze economic insula și să o deschidă către Statele Unite.

„Ce se întâmplă cu Cuba este uimitor. Şi credem că vrem să terminăm mai întâi cu asta (cu Iranul – n.r.). Dar va fi doar o chestiune de timp”, a insistat el.

Cu toate acestea, Trump a susținut, pe de altă parte, că regimul de la Havana „doreşte foarte mult să încheie un acord” cu Statele Unite.

După capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, Donald Trump a intensificat presiunile economice asupra Cubei și s-a pronunțat asupra căderii regimului comunist de la Havana, cerând în același timp negocieri.

