„Sunt cei mai apropiați fizic de Iran, așa că, în cazul altor țări, am observat că au de călătorit cam 45 de minute pentru a ajunge acolo. Tu poți să mergi repede pe jos peste graniță, deci ești într-o poziție mai periculoasă”, a spus Trump.
Trump: "Qatar is the closest to Iran, physically. With other countries, I noticed they had to travel about 45 minutes to get there. With you, you could walk right across the border."— The Bulwark (@BulwarkOnline) June 16, 2026
There's no land border between Iran and Qatar. They're separated by the Persian Gulf. pic.twitter.com/Li2RBmeFK9
Qatarul și Iranul sunt de fapt separate de Golful Persic și se află la o distanță de 190 de kilometri una de cealaltă.
Nu este pentru prima dată când Trump susține că Iranul are graniță comună cu Qatar. În octombrie, Trump le-a spus unor reporteri aflați la bordul Air Force One: „Literalmente, mergi pe jos din Iran în Qatar. Faci «bum, bum» și ești în Qatar, acesta este un teritoriu dificil”, a declarat președintele american.
Donald Trump says Iran and Qatar share a land border and you can cross on foot.— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 16, 2026
Here's the map to check that claim. pic.twitter.com/zVgWc8wSax
„Nu s-a obosit nimeni să-l corecteze pe președinte?”, se întreabă The New Republic. Este posibil ca unii consilieri să fi încercat, doar ca Trump a ales cel mai probabil să-i ignore.
Donald Trump a gafat de mai multe ore și în privința peninsulei Crimeea, anexată de Rusia. În opinia președintelui american, Crimeea este „imensă” și „înconjurată de ocean”.
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