„Sunt cei mai apropiați fizic de Iran, așa că, în cazul altor țări, am observat că au de călătorit cam 45 de minute pentru a ajunge acolo. Tu poți să mergi repede pe jos peste graniță, deci ești într-o poziție mai periculoasă”, a spus Trump.

Trump: "Qatar is the closest to Iran, physically. With other countries, I noticed they had to travel about 45 minutes to get there. With you, you could walk right across the border."



There's no land border between Iran and Qatar. They're separated by the Persian Gulf. pic.twitter.com/Li2RBmeFK9 — The Bulwark (@BulwarkOnline) June 16, 2026

Qatarul și Iranul sunt de fapt separate de Golful Persic și se află la o distanță de 190 de kilometri una de cealaltă.

Nu este pentru prima dată când Trump susține că Iranul are graniță comună cu Qatar. În octombrie, Trump le-a spus unor reporteri aflați la bordul Air Force One: „Literalmente, mergi pe jos din Iran în Qatar. Faci «bum, bum» și ești în Qatar, acesta este un teritoriu dificil”, a declarat președintele american.

Donald Trump says Iran and Qatar share a land border and you can cross on foot.



Here's the map to check that claim. pic.twitter.com/zVgWc8wSax — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 16, 2026

„Nu s-a obosit nimeni să-l corecteze pe președinte?”, se întreabă The New Republic. Este posibil ca unii consilieri să fi încercat, doar ca Trump a ales cel mai probabil să-i ignore.

Donald Trump a gafat de mai multe ore și în privința peninsulei Crimeea, anexată de Rusia. În opinia președintelui american, Crimeea este „imensă” și „înconjurată de ocean”.