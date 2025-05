Yuri Ușakov, despre cuvintele exacte dintre cei doi lideri

„Prin intermediul consilierilor lor, președintele Rusiei și președintele Trump și-au transmis felicitări cu ocazia sărbătorii noastre comune”, a declarat Ușakov.

[#Russie/#VictoryDay]

⚡️🇷🇺🇺🇸 L'assistant du président russe, Youri Ouchakov, a rapporté que Vladimir Poutine et Donald Trump ont échangé des félicitations à l'occasion du Jour de la Victoire par l'intermédiaire de leurs assistants. pic.twitter.com/P6SFjs0sAi — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) May 9, 2025

Răspunzând la o întrebare legată de cuvintele exacte pe care liderii și le-au transmis, Ușakov a precizat:

„Cuvinte calde, felicitări reciproce cu ocazia unei sărbători comune, unei mari sărbători”.

putin and Trump exchanged congratulations on the "victory anniversary" via putin's adviser Ushakov. pic.twitter.com/GECCsKCMH1 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) May 9, 2025

Ambasadoarea SUA la Moscova nu a fost prezentă la parada de Ziua Victoriei

Ambasadoarea SUA la Moscova, Lynne Tracy, nu a fost prezentă la parada de Ziua Victoriei, care a avut loc pe 9 mai în Piața Roșie, relatează TASS, citând o sursă din cercurile politice ruse. Potrivit interlocutorului agenției, șefa reprezentanței diplomatice americane nu a fost prezentă în tribune.

Recomandări Imagini cu Mirabela Grădinaru și Ilinca Simion, din culisele dezbaterii dintre Nicușor Dan și George Simion

Anterior, consilierul prezidențial, Yuri Ușakov, a confirmat că ambasadoarei SUA i-a fost transmisă o invitație oficială de a participa la eveniment, relatează Kommersant.

În ciuda absenței lui Lynne Tracy, la paradă au fost prezenți câțiva veterani din Statele Unite.

În Piața Roșie au defilat peste 11.500 de militari ai Federației Ruse și ai altor structuri de forță, inclusiv peste 1.500 de combatanți din cadrul „operațiunii militare speciale”.

La evenimente au participat lideri din peste 20 de țări, printre care reprezentanți din Belarus, Brazilia, Cuba, Serbia și alte state.

O paradă militară grandioasă a avut loc, vineri, 9 mai, în Piața Roșie din Moscova, de Ziua Victoriei. Președintele rus Vladimir Putin, care a stat alături de omologul său chinez Xi Jinping, a ținut o cuvântare în care a vorbit și despre războiul din Ucraina.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Cum a reușit Victoria Raileanu să slăbească spectaculos după cea de-a doua sarcină. „Am mai puțin decât aveam înainte”/ VIDEO EXCLUSIV

Urmărește-ne pe Google News