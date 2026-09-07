„Mulţi oameni au sugerat să se schimbe numele statului New Mexico (…) în NEW AMERICA”, a susținut Trump pe Truth Social. „Este mult mai prestigios şi mai frumos pentru locuitorii acestui stat, care are un potenţial incredibil. Uau, îmi place la nebunie!!!”, a adăugat el.

Casa Albă a republicat o imagine provenită de pe contul lui Donald Trump de pe Truth Social, în care partea „Mexico” din denumirea statului a fost tăiată şi înlocuită cu „America”. Potrivit presei americane, această idee îşi are originea într-o farsă de pe internet.

Propunerea a fost respinsă imediat de guvernatoarea statului, Michelle Lujan Grisham, care a declarat că acest nume „nu este supus dezbaterii” și că „este al nostru de mult înainte de înfiinţarea Statelor Unite”. Ea a adăugat că preşedintele încearcă să „distragă atenţia americanilor” de la probleme precum creşterea vertiginoasă a preţurilor la benzină.

Propunerea lui Trump a venit după ce a semnat un decret prin care lacul Ontario urma să fie redenumit „Lake America”, în plin război comercial cu vecina Canada. Iniţiativa a fost imediat respinsă de Canada. De asemenea, Trump a propus și redenumirea Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult, la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a impus în administrația americană redenumirea Golfului Mexic în „Golful Americii”, o schimbare care nu este însă recunoscută la nivel internațional.

Popularitatea lui Donald Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formaţiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere în noiembrie, la alegerile care vor decide controlul asupra Congresului SUA, care până acum a avut o majoritate conservatoare.

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