Conform surselor citate de publicația amintită, serviciile de informații americane oferă asistență Kievului pentru a lovi obiective energetice importante din Rusia, inclusiv rafinării de petrol aflate departe de linia frontului.

Implicarea SUA în planificarea atacurilor în Rusia

Informațiile furnizate de SUA ajută Ucraina să planifice rute, altitudine, sincronizare și decizii pentru misiunile cu drone de atac cu rază lungă de acțiune.

Financial Times susține că Statele Unite sunt implicate în toate etapele planificării acestor operațiuni.

Un oficial american a declarat că „Ucraina a selectat ţintele pentru atacurile de lungă distanţă, iar Washingtonul a furnizat apoi informaţii despre vulnerabilităţile acestor locaţii”.

Reacția Rusiei la ajutorul SUA dat Ucrainei

Moscova a declarat recent că Washingtonul și NATO furnizează în mod regulat informații serviciilor secrete ucrainene de la începutul conflictului.

„Furnizarea şi utilizarea întregii infrastructuri a NATO şi a Statelor Unite pentru colectarea şi transferul de informaţii către ucraineni este evidentă”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Casa Albă, biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și Ministerul de Externe al Ucrainei nu au oferit comentarii imediate la solicitări. De asemenea, Ministerul de Externe rus nu a răspuns cererilor de comentarii.

Sprijin suplimentar pentru Ucraina

La începutul lunii, oficiali americani au declarat că Washingtonul va furniza Ucrainei informații despre ținte energetice rusești aflate la distanță mare.

De asemenea, SUA analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete pentru astfel de atacuri și au solicitat aliaților NATO să ofere sprijin similar.

Discuții între Zelenski și Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a discutat cu președintele american Donald Trump despre atacurile rusești asupra sistemului energetic ucrainean.

„Am discutat despre oportunităţile de consolidare a apărării noastre aeriene, precum şi despre acordurile concrete la care lucrăm pentru a asigura acest lucru. Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat”, a scris Zelenski pe rețeaua X.

Aceste informații vin în contextul eforturilor continue ale Ucrainei de a-și consolida apărarea și de a contracara agresiunea rusă.

