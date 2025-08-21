Ideea ca Budapesta să fie loc de desfășurare a discuțiilor cu Ucraina, respinsă de Tusk

„Budapesta? Poate nu își mai amintesc toți, dar în 1994 Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Marii Britanii. La Budapesta”, a spus Tusk.

„Poate sunt superstițios, dar de data asta aș încerca să găsesc un alt loc”.

Marți, Politico a dezvăluit că este analizată de către Casa Albă organizarea unei întâlniri trilaterale în capitala ungară, cu participarea președintelui american Donald Trump, potrivit unui oficial al administrației și unei persoane apropiate administrației. Însă Ungaria ar fi un loc incomod pentru Ucraina.

Memorandumul din 1994, semnat acolo de SUA, Marea Britanie, Ucraina și Rusia, promitea respectarea suveranității Kievului în schimbul dezarmării sale nucleare. Atacul lui Putin asupra Ucrainei din 2014 și lipsa sprijinului militar din partea semnatarilor au făcut ca garanțiile să fie practic lipsite de sens.

Premierul ungar Viktor Orbán, un apropiat al lui Trump, care a continuat să cultive relațiile cu Kremlinul în ciuda invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, nu a comentat încă public.

Budapesta, sugerat ca loc sigur „pentru ambele părți, ucraineană și rusă”

Pe 25 februarie 2022, la o zi după atacul Rusiei asupra Ucrainei, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, sugerase deja Budapesta ca loc sigur „pentru ambele părți, ucraineană și rusă”.

Oficialii ruși au temperat așteptările privind o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski, iar incertitudinea planează asupra oricărui potențial loc de desfășurare.

Locul sugerat de Emmanuel Macron

Într-un interviu publicat marți, președintele Franței, Emmanuel Macron, a sugerat Geneva ca posibil loc de întâlnire, idee sprijinită rapid de ministrul italian de externe, Antonio Tajani. Ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis, a confirmat că Elveția este „pregătită pentru o astfel de întâlnire”.

Putin, în timpul unui apel telefonic surpriză cu Trump, luni, a sugerat Moscova ca posibil loc pentru o întrevedere față în față cu Zelenski. Această propunere însă a fost imediat respinsă ca o sugestie serioasă de către Zelenski și liderii europeni, în cadrul întâlnirii multilaterale cu Trump de la Casa Albă.

Putin nu e pregătit să se întâlnească cu Zelenski și s-ar putea să nu fie niciodată. Acordul de luni, la Casa Albă, privind următorul pas, o întâlnire bilaterală între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, părea, în general, unanim, apoi a venit răspunsul Rusiei.



